गोंडा

विकास के नाम पर हड़पी सड़क की रकम, पूर्व प्रधान सचिव सहित चार पर मुकदमा दर्ज, मचा हड़कंप

जिले के भिटौरा गांव में सड़क निर्माण के नाम पर आया सरकारी पैसा गबन करने का आरोप, न्यायालय के आदेश पर ग्राम प्रधान, सचिव समेत चार पर मुकदमा दर्ज।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Sep 15, 2025

Fir
फोटो सोर्स पत्रिका

गोंडा जिले में एक बार फिर विकास कार्यों में धांधली का मामला सुर्खियों में है। न्यायालय के निर्देश पर मनकापुर पुलिस ने ग्राम सभा भिटौरा में लाखों की रकम हड़पने के आरोप में तत्कालीन ग्राम प्रधान, सचिव समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया है। इस कार्रवाई से पूरे ब्लॉक में हड़कंप मचा हुआ है।

गोंडा जिले के विकासखंड मनकापुर के ग्राम पंचायत भिटौरा के रहने वाले राम रंग शुक्ला ने आरोप लगाया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम सभा भिटौरा के मजरे मलियनपुरवा में इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण के लिए आए 1,51,650 रुपये का गबन किया गया। यह सड़क रामनाथ शुक्ला के घर से फूलचंद के घर तक बनाई जानी थी। लेकिन कार्य कागजों तक ही सीमित रहा। राम रंग का कहना है कि इस गड़बड़ी की शिकायत उसने पहले ही तत्कालीन जिलाधिकारी से की थी। 2022 में गठित जांच दल में कृषि उपनिदेशक प्रेम कुमार ठाकुर और अधिशासी अभियंता दिनेश कुमार ने जांच कराई थी। 2023 में रिपोर्ट सौंपी गई। जिसमें गबन की पुष्टि हुई और वसूली की संस्तुति भी की गई। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

जर्जर मकान की छत तोड़ते समय अचानक भरभरा कर गिरी,मलबे में पांच श्रमिक दबे, एक की मौत चार घायल
गोंडा
Gonda

कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा

इसके बाद शिकायतकर्ता ने मामला हाईकोर्ट, लखनऊ तक उठाया। अदालत ने साफ निर्देश दिया कि पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया जाए। लेकिन मनकापुर पुलिस और क्षेत्राधिकारी की जांच के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। मजबूर होकर पीड़ित ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में गुहार लगाई। अदालत ने सुनवाई के बाद चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया।

इन लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ केस

कोर्ट के आदेश पर जिन लोगों के खिलाफ गबन का मुकदमा दर्ज हुआ है। उनमें तत्कालीन ग्राम प्रधान नंदकिशोर, तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी मालिक राम, रिटायर्ड अवर अभियंता लाल बहादुर सिंह और कथित प्रधान प्रतिनिधि राधेश्याम शुक्ल शामिल हैं।

प्रभारी निरीक्षक बोले- केस दर्ज कर की जा रही गहन जांच

मनकापुर थाना प्रभारी निरीक्षक निर्भय नारायण सिंह ने बताया कि अदालत के निर्देश के बाद मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है।

Updated on:

15 Sept 2025 08:33 am

Published on:

15 Sept 2025 08:32 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / विकास के नाम पर हड़पी सड़क की रकम, पूर्व प्रधान सचिव सहित चार पर मुकदमा दर्ज, मचा हड़कंप

