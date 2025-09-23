गोंडा में जीएसटी बैठक का हंगामा, बीजेपी विधायक और ब्लॉक प्रमुख के समर्थक भिड़े जमकर चले ईंट पत्थर

गोंडा जिले में मंगलवार की शाम करीब चार बजे कटरा बाजार स्थित ब्लॉक परिसर में जीएसटी बैठक के दौरान माहौल अचानक बिगड़ गया। जानकारी के मुताबिक कटरा विधायक बावन सिंह अपने समर्थकों के साथ बैठक में पहुंचे थे। यहां उनके समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसी बीच ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भवानी भीख शुक्ला के समर्थक भी अपने नेता के पक्ष में नारे लगाने लगे। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। विवाद बढ़ते-बढ़ते पथराव में बदल गया। अचानक हुए पथराव से मौके पर भगदड़ मच गई। अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इस घटना में दोनों गुटों के चार लोगों के घायल होने की सूचना है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारी पुलिस बल लगा दिया गया है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं।