School Holidays October 2025 list: अक्टूबर महीने में छुट्टियों की भरमार, इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, देखें पूरी लिस्ट

School Holidays October 2025: अक्टूबर का महीना छुट्टियों और पर्व-त्योहारों से भरा हुआ है। इस महीने में नवरात्रि की समाप्ति से लेकर धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा और छठ पूजा तक कई बड़े त्योहार मनाए जाएंगे। परंपरा और उल्लास से भरपूर यह महीना बच्चों और परिवारों के लिए खास रहने वाला है। आइए जानते हैं कि अक्टूबर 2025 में स्कूल कब-कब बंद रहेंगे। 2 min read