समर्थकों के साथ धरने पर बैठी सिराथू विधायक पलवी पटेल, गोंडा- बलरामपुर हाईवे जाम से पुलिस हलकान

गोंडा जिले में शनिवार को सिराथू की विधायक पल्लवी पटेल पीड़ित परिवार से मिलने गांव पहुंचीं। उन्होंने मृतक के परिजनों से भेंट कर उन्हें ढांढस बंधाया और अपनी संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने परिवार को आर्थिक मदद भी दी। तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उनके पहुंचते ही गांव में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी संख्या में ग्रामीणों और समर्थकों ने पुलिस प्रशासन पर ढुलमुल रवैये का आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। आक्रोशित भीड़ ने एक करोड़ रुपये मुआवजा और सभी आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर हाईवे पर धरना दे दिया। देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।