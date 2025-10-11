समर्थकों के साथ धरने पर बैठी सिराथू विधायक पलवी पटेल, गोंडा- बलरामपुर हाईवे जाम से पुलिस हलकान

समर्थकों के साथ धरने पर बैठी विधायक सिराथू पल्लवी पटेल फोटो सोर्स पत्रिका
गोण्डा जिले के मेहनौन विधानसभा क्षेत्र के ग्रामसभा भवानीपुर खुर्द (बंधुक पुरवा) में 15 वर्षीय मंगलदेव वर्मा की गोली मारकर हत्या के मामले ने सिराथू विधायक पलवी पटेल के पहुंचने के बाद एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। घटना के बाद पुलिस ने एक आरोपी को जेल भेज दिया था। लेकिन अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीणों ने शनिवार दोपहर गोण्डा–बलरामपुर हाइवे पर जाम लगा दिया।
गोंडा जिले में शनिवार को सिराथू की विधायक पल्लवी पटेल पीड़ित परिवार से मिलने गांव पहुंचीं। उन्होंने मृतक के परिजनों से भेंट कर उन्हें ढांढस बंधाया और अपनी संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने परिवार को आर्थिक मदद भी दी। तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उनके पहुंचते ही गांव में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी संख्या में ग्रामीणों और समर्थकों ने पुलिस प्रशासन पर ढुलमुल रवैये का आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। आक्रोशित भीड़ ने एक करोड़ रुपये मुआवजा और सभी आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर हाईवे पर धरना दे दिया। देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने काफी मशक्कत के बाद भीड़ को शांत कराने की कोशिश की। जाम खुलवाने के प्रयास में पुलिसकर्मी पसीना-पसीना हो गए। काफी देर तक स्थिति सामान्य करने के प्रयास जारी रहे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी। जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती और परिवार को न्याय नहीं मिलता। तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
बड़ी खबरेंView All
गोंडा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग