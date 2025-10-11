Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

समर्थकों के साथ धरने पर बैठी सिराथू विधायक पलवी पटेल, गोंडा- बलरामपुर हाईवे जाम से पुलिस हलकान

गोण्डा के भवानीपुर खुर्द गांव में 15 वर्षीय मंगलदेव वर्मा की हत्या का मामला सिराथू विधायक पल्लवी पटेल के पहुंचने के बाद तूल पकड़ गया। गुस्साए ग्रामीणों ने न्याय और मुआवजे की मांग को लेकर विधायक के साथ गोण्डा-बलरामपुर हाईवे पर जाम लगा दिया। जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया।

less than 1 minute read

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Oct 11, 2025

gonda

समर्थकों के साथ धरने पर बैठी विधायक सिराथू पल्लवी पटेल फोटो सोर्स पत्रिका

गोण्डा जिले के मेहनौन विधानसभा क्षेत्र के ग्रामसभा भवानीपुर खुर्द (बंधुक पुरवा) में 15 वर्षीय मंगलदेव वर्मा की गोली मारकर हत्या के मामले ने सिराथू विधायक पलवी पटेल के पहुंचने के बाद एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। घटना के बाद पुलिस ने एक आरोपी को जेल भेज दिया था। लेकिन अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीणों ने शनिवार दोपहर गोण्डा–बलरामपुर हाइवे पर जाम लगा दिया।

गोंडा जिले में शनिवार को सिराथू की विधायक पल्लवी पटेल पीड़ित परिवार से मिलने गांव पहुंचीं। उन्होंने मृतक के परिजनों से भेंट कर उन्हें ढांढस बंधाया और अपनी संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने परिवार को आर्थिक मदद भी दी। तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उनके पहुंचते ही गांव में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी संख्या में ग्रामीणों और समर्थकों ने पुलिस प्रशासन पर ढुलमुल रवैये का आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। आक्रोशित भीड़ ने एक करोड़ रुपये मुआवजा और सभी आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर हाईवे पर धरना दे दिया। देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

विधायक बोली- प्रशासन आकर पूरी स्थिति स्पष्ट करें

सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने काफी मशक्कत के बाद भीड़ को शांत कराने की कोशिश की। जाम खुलवाने के प्रयास में पुलिसकर्मी पसीना-पसीना हो गए। काफी देर तक स्थिति सामान्य करने के प्रयास जारी रहे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी। जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती और परिवार को न्याय नहीं मिलता। तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Oct 2025 04:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / समर्थकों के साथ धरने पर बैठी सिराथू विधायक पलवी पटेल, गोंडा- बलरामपुर हाईवे जाम से पुलिस हलकान

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कोर्ट आदेशों के अनुपालन के लिए शासन ने अधिकारियों को दी चेतावनी

Gonda
गोंडा

UP ट्रेड शो स्वदेशी मेला-2025′, महिलाओं के हुनर ने बटोरी वाहवाही, लाखों के चेक बांटे गए

Gonda
गोंडा

विदेश में नौकरी का सुनहरा मौकाः यूपी सरकार का रोजगार महाकुंभ, 20 हजार से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार

Job
गोंडा

Gonda News: बड़ी कार्रवाई: धनराशि मिली, काम नहीं हुआ अब 8 एडीओ और 34 सचिवों पर गिरी गाज

Gonda News
गोंडा

PCS Exam 2025: 12 अक्टूबर को होगी पीसीएस परीक्षा, 18 केंद्रों पर 14,976 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, जाने पूरी डिटेल

Pcs exam 2025
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.