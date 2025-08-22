निशा मुझे मार डालेगी बेटे की कही बात दो दिन बाद सच निकली, मां की आंखों के सामने बिखर गया परिवार

गोंडा जिले के कटरा बाजार थाना क्षेत्र के कस्बा पहाड़ापुर में 25 वर्षीय शिवम शुक्ल की मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि शिवम की हत्या उसकी पत्नी निशा शुक्ला ने ही की थी। वारदात में प्रयुक्त साड़ी को पुलिस ने बरामद कर लिया है। और आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

कोतवाल राजेश सिंह ने बताया कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। 16 अगस्त की रात शिवम गांव में जन्माष्टमी कार्यक्रम देखकर देर रात नशे की हालत में घर लौटा। इसके बाद दोनों के बीच झगड़ा बढ़ा और हाथापाई तक पहुंच गया। इसी दौरान गुस्से में आकर निशा ने अपनी ही साड़ी से पति का गला कस दिया। और उसकी सांसें थमने तक नहीं छोड़ा। कॉल डिटेल की जांच में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता नहीं मिली। पूछताछ में निशा ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि शिवम रोज नशे में धुत होकर घर आता था और आए दिन उसे पीटता था। जन्माष्टमी की रात भी वही हुआ। लेकिन इस बार उसने सबकुछ खत्म करने का फैसला कर लिया।