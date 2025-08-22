Patrika LogoSwitch to English

निशा मुझे मार डालेगी बेटे की कही बात दो दिन बाद सच निकली, मां की आंखों के सामने बिखर गया परिवार

पत्नी ने साड़ी से गला कसकर पति की हत्या कर दी। बेटे ने दो दिन पहले अपनी मां को जो बात बताई थी। वह सच निकली। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Aug 22, 2025

Gonda
गिरफ्तार हुई आरोपी महिला

गोंडा जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। जहां वैवाहिक कलह और नशे की लत ने एक परिवार को उजाड़ दिया। पत्नी ने ही अपने पति का गला साड़ी से कस दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होने के बाद पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस घटना ने पूरे गांव को हिला कर रख दिया है।

गोंडा जिले के कटरा बाजार थाना क्षेत्र के कस्बा पहाड़ापुर में 25 वर्षीय शिवम शुक्ल की मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि शिवम की हत्या उसकी पत्नी निशा शुक्ला ने ही की थी। वारदात में प्रयुक्त साड़ी को पुलिस ने बरामद कर लिया है। और आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
कोतवाल राजेश सिंह ने बताया कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। 16 अगस्त की रात शिवम गांव में जन्माष्टमी कार्यक्रम देखकर देर रात नशे की हालत में घर लौटा। इसके बाद दोनों के बीच झगड़ा बढ़ा और हाथापाई तक पहुंच गया। इसी दौरान गुस्से में आकर निशा ने अपनी ही साड़ी से पति का गला कस दिया। और उसकी सांसें थमने तक नहीं छोड़ा। कॉल डिटेल की जांच में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता नहीं मिली। पूछताछ में निशा ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि शिवम रोज नशे में धुत होकर घर आता था और आए दिन उसे पीटता था। जन्माष्टमी की रात भी वही हुआ। लेकिन इस बार उसने सबकुछ खत्म करने का फैसला कर लिया।

मृतक ने 2 दिन पहले जो बताया वह सच निकला

मृतक के पिता की माने तो हत्या से दो दिन पहले शिवम ने अपनी मां ममता शुक्ला से कहा था। शिवम ने मां से साफ शब्दों में कहा था – “निशा मुझे जिंदा नहीं देखना चाहती, एक दिन वो मुझे मार डालेगी।” परिजनों ने उस समय बेटे को समझाकर शांत करा दिया। पिता लल्लू शुक्ला का कहना है। “अगर हमें जरा भी अंदाजा होता कि शिवम की बात सच हो जाएगी, तो निशा को मायके भेज देते। कम से कम बेटे की जान बच जाती।

22 Aug 2025 06:52 pm

