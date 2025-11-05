युवक की हिरासत में संदिग्ध मौत: आरपीएफ के दो सब इंस्पेक्टर एक सिपाही समेत अज्ञात खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज

मामले की शुरुआत मंगलवार सुबह हुई। जब आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार, करण सिंह यादव, सिपाही अमित कुमार यादव और कुछ अज्ञात जवानों ने मोतीगंज थाना के गांव किनकी के रहने वाले संजय सोनकर को पूछताछ के नाम पर अपने साथ ले गए। परिजनों के अनुसार, दोपहर करीब साढ़े चार बजे आरपीएफ कर्मी संजय को वापस गांव लाए। इसके बाद बरूवाचक गांव में एक दुकानदार से उसकी पहचान कराई। इसके बाद संजय को एक सफेद कार में बैठाकर फिर ले जाया गया। परिजनों का कहना है कि इस दौरान आरपीएफ कर्मियों ने संजय की जमकर पिटाई की। जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। और उसकी मौत हो गई। बुधवार सुबह गोंडा जिला मेडिकल कॉलेज के शव गृह में संजय का शव मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के भाई राजू सोनकर की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।