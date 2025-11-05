युवक की हिरासत में संदिग्ध मौत: आरपीएफ के दो सब इंस्पेक्टर एक सिपाही समेत अज्ञात खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज

फोटो सोर्स पत्रिका विजुअल और बाइट के स्क्रीनशॉट से
गोंडा जिले में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की हिरासत में एक युवक की संदिग्ध मौत ने हड़कंप मचा दिया है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय संजय सोनकर के रूप में हुई है। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों ने आरपीएफ कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। नगर कोतवाली पुलिस ने दो सब इंस्पेक्टरों, एक सिपाही और कुछ अज्ञात जवानों के खिलाफ पुलिस ने हत्या धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मामले की शुरुआत मंगलवार सुबह हुई। जब आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार, करण सिंह यादव, सिपाही अमित कुमार यादव और कुछ अज्ञात जवानों ने मोतीगंज थाना के गांव किनकी के रहने वाले संजय सोनकर को पूछताछ के नाम पर अपने साथ ले गए। परिजनों के अनुसार, दोपहर करीब साढ़े चार बजे आरपीएफ कर्मी संजय को वापस गांव लाए। इसके बाद बरूवाचक गांव में एक दुकानदार से उसकी पहचान कराई। इसके बाद संजय को एक सफेद कार में बैठाकर फिर ले जाया गया। परिजनों का कहना है कि इस दौरान आरपीएफ कर्मियों ने संजय की जमकर पिटाई की। जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। और उसकी मौत हो गई। बुधवार सुबह गोंडा जिला मेडिकल कॉलेज के शव गृह में संजय का शव मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के भाई राजू सोनकर की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
नगर कोतवाल विवेक त्रिवेदी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। मृतक के शव का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। डॉक्टरों का एक पैनल पोस्टमार्टम करेगा। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है।
