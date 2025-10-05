ठांय…ठांय…ठांय…भुगत मुझे मना करने का अंजाम, गोली मारकर छीन लिया विकलांग पिता का सहारा

गोंडा जिले के इटियाथोक थाना क्षेत्र के भवानीपुर खुर्द गांव में शनिवार शाम उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक 15 वर्षीय किशोर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मृतक के पिता का आरोप है कि संदीप मिश्रा ने अवैध तमंचे से मंगलदेव के सीने में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि दुकान पर काम करने से इनकार करने पर आरोपी ने यह खौफनाक कदम उठाया।