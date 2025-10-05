ठांय…ठांय…ठांय…भुगत मुझे मना करने का अंजाम, गोली मारकर छीन लिया विकलांग पिता का सहारा

मृतक की फाइल फोटो
गोंडा जिले के इटियाथोक थाना क्षेत्र के भवानीपुर खुर्द गांव में शनिवार शाम उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक 15 वर्षीय किशोर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मृतक के पिता का आरोप है कि संदीप मिश्रा ने अवैध तमंचे से मंगलदेव के सीने में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि दुकान पर काम करने से इनकार करने पर आरोपी ने यह खौफनाक कदम उठाया।
जानकारी के मुताबिक, बंधुकपुरवा गांव के रहने वाले रामशंकर वर्मा उर्फ रमई का बेटा मंगलदेव वर्मा (15) कुछ समय पहले गांधी चबूतरा चौराहा स्थित एक होटल पर काम करता था। वहीं, महादेवा कला गांव के रहने वाले संदीप मिश्रा, जो लंबे समय से मंगलदेव पर अपने यहां काम करने का दबाव बना रहा था। लेकिन किशोर ने वहां काम करने से साफ इनकार कर दिया था। यही बात आरोपी को नागवार गुजरी और उसने बदले की ठान ली।
परिजनों के अनुसार, शनिवार की शाम कुछ लोग घर आकर मंगलदेव को बुलाकर ले गए। कुछ घंटे बाद खबर आई कि संदीप मिश्रा ने किशोर को गोली मार दी है। गोली लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मासूम बेटे की लाश देख परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पूरे गांव में मातम का सन्नाटा पसरा है।
घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों की तहरीर पर आरोपी संदीप मिश्रा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल, आरोपी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है।
