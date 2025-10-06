विद्युत पोल के नीचे मिला युवक का झुलसा शव, पास में रस्सा, प्लास और सेफ्टी बेल्ट जैसे उपकरण ने बढ़ाई रहस्य की गुत्थी

गोंडा जिले के मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के मनकापुर-मसकनवा मार्ग की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने सागौन के बाग में युवक का शव देखकर पुलिस को सूचना दी। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जुट गई। पुलिस ने जांच शुरू की। लेकिन मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी। मौके की पड़ताल में पुलिस को विद्युत कार्य से जुड़े कई औज़ार मिले। इससे यह संभावना जताई जा रही है कि युवक किसी विद्युत कार्य से जुड़ा व्यक्ति हो सकता है। जो मरम्मत के दौरान हादसे का शिकार हुआ। हालांकि, दूसरी आशंका यह भी जताई जा रही है कि वह तार चोरी करने आया था और एचटी लाइन को एलटी लाइन समझने की भूल में करंट की चपेट में आ गया।