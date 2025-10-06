विद्युत पोल के नीचे मिला युवक का झुलसा शव, पास में रस्सा, प्लास और सेफ्टी बेल्ट जैसे उपकरण ने बढ़ाई रहस्य की गुत्थी

घटनास्थल पर मौजूद पुलिस बगल में पड़ा रस्सा और पलाश
उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में रविवार को एक सागौन के बाग में संदिग्ध हालात में युवक का अधजला शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव एक विद्युत पोल के नीचे पड़ा मिला। जिसके पास से रस्सा, प्लास, वायर कटर और सेफ्टी बेल्ट जैसे उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
गोंडा जिले के मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के मनकापुर-मसकनवा मार्ग की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने सागौन के बाग में युवक का शव देखकर पुलिस को सूचना दी। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जुट गई। पुलिस ने जांच शुरू की। लेकिन मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी। मौके की पड़ताल में पुलिस को विद्युत कार्य से जुड़े कई औज़ार मिले। इससे यह संभावना जताई जा रही है कि युवक किसी विद्युत कार्य से जुड़ा व्यक्ति हो सकता है। जो मरम्मत के दौरान हादसे का शिकार हुआ। हालांकि, दूसरी आशंका यह भी जताई जा रही है कि वह तार चोरी करने आया था और एचटी लाइन को एलटी लाइन समझने की भूल में करंट की चपेट में आ गया।
घटनास्थल से एक अधजला मोबाइल कवर, जूता, चप्पल, ट्रैक्टर की चाबी का गुच्छा, लाइटर और बीड़ी का पैकेट भी मिला है। इससे यह भी संकेत मिल रहा है कि युवक के साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे होंगे। जो हादसे के बाद मौके से भाग निकले। विद्युत विभाग के संविदा कर्मियों को जब सूचना दी गई। तो वे भी मौके पर पहुंचे। लेकिन किसी ने मृतक को पहचानने से इनकार कर दिया। संविदा कर्मियों का कहना था कि ऐसा कोई कर्मचारी न तो मनकापुर और न ही मसकनवा में कार्यरत है।
मामले में पुलिस ने कहा कि मृतक की पहचान के लिए सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों का सहारा लिया जा रहा है। कोतवाल निर्भय नारायण सिंह के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में करंट लगने से मौत की आशंका है। इस बीच, बिजली विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। उपखंड अधिकारी और अधिशासी अभियंता से संपर्क करने की कोशिश की गई। लेकिन दोनों के मोबाइल फोन स्विच ऑफ या अनरीचेबल रहे।
