विद्युत पोल के नीचे मिला युवक का झुलसा शव, पास में रस्सा, प्लास और सेफ्टी बेल्ट जैसे उपकरण ने बढ़ाई रहस्य की गुत्थी

गोंडा जिले के मनकापुर में एक सागौन के बाग से 32 वर्षीय युवक का अधजला शव मिला है। पास में बिजली उपकरण मिले क्या हादसा मरम्मत के दौरान हुआ या चोरी के वक्त ? बिजली विभाग ने इस मामले में चुप्पी साध ली है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।

2 min read

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Oct 06, 2025

Gonda

घटनास्थल पर मौजूद पुलिस बगल में पड़ा रस्सा और पलाश

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में रविवार को एक सागौन के बाग में संदिग्ध हालात में युवक का अधजला शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव एक विद्युत पोल के नीचे पड़ा मिला। जिसके पास से रस्सा, प्लास, वायर कटर और सेफ्टी बेल्ट जैसे उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

गोंडा जिले के मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के मनकापुर-मसकनवा मार्ग की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने सागौन के बाग में युवक का शव देखकर पुलिस को सूचना दी। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जुट गई। पुलिस ने जांच शुरू की। लेकिन मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी। मौके की पड़ताल में पुलिस को विद्युत कार्य से जुड़े कई औज़ार मिले। इससे यह संभावना जताई जा रही है कि युवक किसी विद्युत कार्य से जुड़ा व्यक्ति हो सकता है। जो मरम्मत के दौरान हादसे का शिकार हुआ। हालांकि, दूसरी आशंका यह भी जताई जा रही है कि वह तार चोरी करने आया था और एचटी लाइन को एलटी लाइन समझने की भूल में करंट की चपेट में आ गया।

शव के पास पड़े मिले ये सामान

घटनास्थल से एक अधजला मोबाइल कवर, जूता, चप्पल, ट्रैक्टर की चाबी का गुच्छा, लाइटर और बीड़ी का पैकेट भी मिला है। इससे यह भी संकेत मिल रहा है कि युवक के साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे होंगे। जो हादसे के बाद मौके से भाग निकले। विद्युत विभाग के संविदा कर्मियों को जब सूचना दी गई। तो वे भी मौके पर पहुंचे। लेकिन किसी ने मृतक को पहचानने से इनकार कर दिया। संविदा कर्मियों का कहना था कि ऐसा कोई कर्मचारी न तो मनकापुर और न ही मसकनवा में कार्यरत है।

मृतक का पहचान करने की कोशिश में जुटी पुलिस

मामले में पुलिस ने कहा कि मृतक की पहचान के लिए सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों का सहारा लिया जा रहा है। कोतवाल निर्भय नारायण सिंह के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में करंट लगने से मौत की आशंका है। इस बीच, बिजली विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। उपखंड अधिकारी और अधिशासी अभियंता से संपर्क करने की कोशिश की गई। लेकिन दोनों के मोबाइल फोन स्विच ऑफ या अनरीचेबल रहे।

