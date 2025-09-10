आधी रात घर के दरवाजे पर पहुंचा मगरमच्छ, कुत्तों से मिली नये मेहमान की जानकारी, ग्रामीणों ने चारपाई के पट्टे से किया काबू

गोंडा जिले के नवाबगंज कस्बे में सल्लू नामक ग्रामीण के घर के बाहर का है। रात करीब 11 बजे कुत्तों के भौंकने पर परिवार बाहर निकला। तो दरवाजे पर मगरमच्छ नजर आया। सूचना फैलते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। और मिलकर पकड़ने की योजना बनाई। ग्रामीणों ने चारपाई के पट्टे और मजबूत रस्सियों का इंतजाम किया। किसी ने उसके पेट पर पट्टा कसा। तो किसी ने मुंह में रस्सी डाल दी। थोड़ी ही देर में गाँव के युवाओं ने इस जलजंतु को काबू में कर लिया। पूरी रात गाँव के लोग उस अनोखे मेहमान को देखने के लिए जुटते रहे। बच्चे और महिलाएँ भी दूर खड़े होकर मगरमच्छ को देखने में उत्सुक रहे।