Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोंडा

आधी रात घर के दरवाजे पर पहुंचा मगरमच्छ, कुत्तों से मिली नये मेहमान की जानकारी, ग्रामीणों ने चारपाई के पट्टे से किया काबू

गोंडा के नवाबगंज इलाके में देर रात ग्रामीणों ने जबरदस्त हिम्मत दिखाई। दरवाजे पर आए मगरमच्छ को चारपाई के पट्टे और रस्सियों से बाँधकर काबू कर लिया। बाद में वन विभाग ने रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Sep 10, 2025

मगरमच्छ
मगरमच्छ की फोटो सोर्स ग्रामीण

गोंडा जिले के नवाबगंज क्षेत्र में बीती रात एक ऐसा नजारा देखने को मिला। जिसने सबको हैरत में डाल दिया। आमतौर पर लोग मगरमच्छ का नाम सुनते ही दहशत में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ ग्रामीणों ने निडरता की मिसाल पेश कर दी। मंगलवार देर रात कटरा भोगचंद के टेढ़िया पुल इलाके में एक ग्रामीण के घर के दरवाजे पर अचानक मगरमच्छ आ पहुँचा। पहले तो घरवाले डर से सहम गए। लेकिन जल्द ही गाँव के लोग जुट गए। बिना घबराए उसे पकड़ लिया

गोंडा जिले के नवाबगंज कस्बे में सल्लू नामक ग्रामीण के घर के बाहर का है। रात करीब 11 बजे कुत्तों के भौंकने पर परिवार बाहर निकला। तो दरवाजे पर मगरमच्छ नजर आया। सूचना फैलते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। और मिलकर पकड़ने की योजना बनाई। ग्रामीणों ने चारपाई के पट्टे और मजबूत रस्सियों का इंतजाम किया। किसी ने उसके पेट पर पट्टा कसा। तो किसी ने मुंह में रस्सी डाल दी। थोड़ी ही देर में गाँव के युवाओं ने इस जलजंतु को काबू में कर लिया। पूरी रात गाँव के लोग उस अनोखे मेहमान को देखने के लिए जुटते रहे। बच्चे और महिलाएँ भी दूर खड़े होकर मगरमच्छ को देखने में उत्सुक रहे।

ये भी पढ़ें

नेपाल संकट पर यूपी सरकार सख्त, सीमा पर कड़ी सुरक्षा, हेल्पलाइन नंबर जारी
गोंडा
नेपाल

वन विभाग के अधिकारी बोले- जंगल के समीप नदी में छोड़ा जाएगा

घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुँची और सुरक्षित तरीके से उसे वाहन में लादकर ले गई। अधिकारियों ने बताया कि मगरमच्छ को जंगल के समीप नदी में छोड़ा जाएगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Sept 2025 04:35 pm

Published on:

10 Sept 2025 04:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / आधी रात घर के दरवाजे पर पहुंचा मगरमच्छ, कुत्तों से मिली नये मेहमान की जानकारी, ग्रामीणों ने चारपाई के पट्टे से किया काबू

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.