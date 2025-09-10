आधी रात घर के दरवाजे पर पहुंचा मगरमच्छ, कुत्तों से मिली नये मेहमान की जानकारी, ग्रामीणों ने चारपाई के पट्टे से किया काबू

गोंडा जिले के नवाबगंज क्षेत्र में बीती रात एक ऐसा नजारा देखने को मिला। जिसने सबको हैरत में डाल दिया। आमतौर पर लोग मगरमच्छ का नाम सुनते ही दहशत में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ ग्रामीणों ने निडरता की मिसाल पेश कर दी। मंगलवार देर रात कटरा भोगचंद के टेढ़िया पुल इलाके में एक ग्रामीण के घर के दरवाजे पर अचानक मगरमच्छ आ पहुँचा। पहले तो घरवाले डर से सहम गए। लेकिन जल्द ही गाँव के लोग जुट गए। बिना घबराए उसे पकड़ लिया
गोंडा जिले के नवाबगंज कस्बे में सल्लू नामक ग्रामीण के घर के बाहर का है। रात करीब 11 बजे कुत्तों के भौंकने पर परिवार बाहर निकला। तो दरवाजे पर मगरमच्छ नजर आया। सूचना फैलते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। और मिलकर पकड़ने की योजना बनाई। ग्रामीणों ने चारपाई के पट्टे और मजबूत रस्सियों का इंतजाम किया। किसी ने उसके पेट पर पट्टा कसा। तो किसी ने मुंह में रस्सी डाल दी। थोड़ी ही देर में गाँव के युवाओं ने इस जलजंतु को काबू में कर लिया। पूरी रात गाँव के लोग उस अनोखे मेहमान को देखने के लिए जुटते रहे। बच्चे और महिलाएँ भी दूर खड़े होकर मगरमच्छ को देखने में उत्सुक रहे।
घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुँची और सुरक्षित तरीके से उसे वाहन में लादकर ले गई। अधिकारियों ने बताया कि मगरमच्छ को जंगल के समीप नदी में छोड़ा जाएगा।