राज्य निर्वाचन आयोग ने तीन राजनीतिक दलों को भेजा कारण बताओं नोटिस

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देश पर गोंडा जिले में पंजीकृत राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी गोंडा व तरबगंज ने आदेश जारी किया है। अपर जिलाधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा द्वारा गोण्डा व तरबगंज तहसील पंजीकृत लेकिन मान्यता प्राप्त न होने वाले राजनीतिक दलों से संबंधित नोटिस की प्रतियां उनके पते पर उपलब्ध कराते हुए उसकी पावती रसीद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।