गोंडा

राज्य निर्वाचन आयोग ने तीन राजनीतिक दलों को भेजा कारण बताओं नोटिस

मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देश पर तीन राजनीतिक दलों को कारण बताओं नोटिस जारी की गई है। यह नोटिस उनके पते पर 25 सितंबर को उपलब्ध कराई जाएगी।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Sep 25, 2025

Gonda
फोटो सोर्स इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल अकाउंट से

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में पंजीकृत तीन राजनीतिक दलों को कारण बताओं नोटिस जारी की गई।मान्यता विहीन इन राजनीतिक दलों पर निर्वाचन विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। 25 सितंबर को इन राजनीतिक दलों के पते पर यह नोटिस उपलब्ध कराई जाएगी इसके अलावा तहसील मुख्यालय पर भी चस्पा किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देश पर गोंडा जिले में पंजीकृत राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी गोंडा व तरबगंज ने आदेश जारी किया है। अपर जिलाधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा द्वारा गोण्डा व तरबगंज तहसील पंजीकृत लेकिन मान्यता प्राप्त न होने वाले राजनीतिक दलों से संबंधित नोटिस की प्रतियां उनके पते पर उपलब्ध कराते हुए उसकी पावती रसीद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

गोंडा जिले में जिन दलों को यह नोटिस उपलब्ध कराया जाएगा, उनके नाम इस प्रकार है।


  1. आम जनता पार्टी (इंडिया) – पता: पीछे रानीपुरवा प्राइमरी स्कूल, जानकी नगर, पोस्ट – बस स्टॉप, गोंडा।




  2. सम्राट अशोक सेना पार्टी – पता: हाउस नं. 1546, ग्राम व पोस्ट बेलसर, तहसील तरबगंज, गोंडा।




  3. विश्व मानव समाज कल्याण परिषद – पता: ग्राम व चंदापुर वजीरगंज गोंडा

निर्देशानुसार संबंधित राजनीतिक दलों को यह नोटिस विशेष वाहक के माध्यम से 25 सितंबर 2025 तक उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही इसकी प्रतियां तहसील मुख्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जाएंगी।

