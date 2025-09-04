Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोंडा

मौसम ने फिर लिया यू टर्न, पितृपक्ष लगते ही फिर शुरू होगी मूसलाधार बारिश, जाने आईएमडी का ताजा अपडेट

प्रदेश में बरसात का असर घटने के साथ ही मौसम का मिजाज बदल गया है। विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिन तक गर्मी और उमस से कोई राहत नहीं मिलेगी। हल्की बारिश सिर्फ दक्षिण यूपी तक सीमित रहेगी। हालांकि पितृपक्ष से एक बार फिर भारी बारिश शुरू होने की संभावना है।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Sep 04, 2025

Weather update
मौसम की सांकेतिक तस्वीर जेनरेट AI

Weather Update: उत्तर प्रदेश में पिछले तीन दिनों से बरसात का असर कम होने के बाद उत्तर प्रदेश में एक बार फिर उमस और गर्मी बढ़ने लगी है। अधिकांश जिलों में बारिश थमने और धूप निकलने से पारा चढ़ने लगा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले तीन से चार दिनों तक चिपचिपी गर्मी से लोगों को निजात मिलने की संभावना नहीं है। हालांकि 7 सितंबर से पितृपक्ष लग रहा है। पितृपक्ष के शुरू होते ही एक बार फिर यूपी में मौसम विभाग ने भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है।

Weather Update: उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया है। मूसलाधार बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है। चिलचिलाती धूप निकालने के बाद गर्मी के आसार फिर बढ़ गए हैं। हालांकि यह उमस भरी गर्मी अभी 3 से 4 दिन सताएगी। मौसम विभाग की माने तो बृहस्पतिवार को पूरे प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है लेकिन 5 सितंबर को पश्चिमी यूपी में बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। जबकि 6,7 और 8 सितंबर को भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। पूर्वी यूपी में भी 8 और 9 सितंबर को भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर अगले 72 घंटे तक प्रदेश में लोगों को उमस भरी गर्मी सताएगी। पितृपक्ष के शुरुआत होते ही मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र वैज्ञानिकों के मुताबिक फिलहाल मानसून का प्रभाव मध्य भारत की ओर खिसक गया है। इसी कारण यूपी में बारिश का दायरा घट गया है। आने वाले दिनों में अधिकांश हिस्सों में बूंदाबांदी या हल्की बौछारों के ही आसार हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

मानसून

up weather

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Sept 2025 07:44 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / मौसम ने फिर लिया यू टर्न, पितृपक्ष लगते ही फिर शुरू होगी मूसलाधार बारिश, जाने आईएमडी का ताजा अपडेट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट