मौसम ने फिर लिया यू टर्न, पितृपक्ष लगते ही फिर शुरू होगी मूसलाधार बारिश, जाने आईएमडी का ताजा अपडेट

Weather Update: उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया है। मूसलाधार बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है। चिलचिलाती धूप निकालने के बाद गर्मी के आसार फिर बढ़ गए हैं। हालांकि यह उमस भरी गर्मी अभी 3 से 4 दिन सताएगी। मौसम विभाग की माने तो बृहस्पतिवार को पूरे प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है लेकिन 5 सितंबर को पश्चिमी यूपी में बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। जबकि 6,7 और 8 सितंबर को भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। पूर्वी यूपी में भी 8 और 9 सितंबर को भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर अगले 72 घंटे तक प्रदेश में लोगों को उमस भरी गर्मी सताएगी। पितृपक्ष के शुरुआत होते ही मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र वैज्ञानिकों के मुताबिक फिलहाल मानसून का प्रभाव मध्य भारत की ओर खिसक गया है। इसी कारण यूपी में बारिश का दायरा घट गया है। आने वाले दिनों में अधिकांश हिस्सों में बूंदाबांदी या हल्की बौछारों के ही आसार हैं।