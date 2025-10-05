तीन महीने बाद बड़ा झटका! यूपी में 7095 हजार शिक्षकों का ट्रांसफर रद्द, अब लौटना होगा पुराने स्कूल

समायोजन रद्द होने से नाराज कई शिक्षक अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। बता दें, 26 जून 2025 को पूरे प्रदेश में अंतरजनपदीय समायोजन प्रक्रिया पूरी की गई थी। जुलाई में शिक्षकों ने नई जगहों पर कार्यभार भी संभाल लिया था। कई शिक्षक अपने परिवारों सहित नई जगह पर बस चुके हैं। बच्चों का एडमिशन नए स्कूलों में हो चुका है और किराये के मकान तक बदल लिए गए हैं। अब अचानक तबादला रद्द होने से शिक्षकों में गहरी नाराजगी है। उनका कहना है कि “यह फैसला सिर्फ शिक्षकों को नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार को अस्थिर कर देगा।