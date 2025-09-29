Patrika LogoSwitch to English

गोंडा

थकान मिटाने वाला सुरः दरोगा अक्षय मिश्रा का गीत बना चर्चा का विषय, सुने पूरा वीडियो

गोंडा जिले की नियांवा चौकी के इंचार्ज अक्षय मिश्रा अपनी सख्त ड्यूटी के साथ-साथ गाने के शौक के लिए भी मशहूर हैं। भजन, देशभक्ति और पुराने गीत गाकर वह न केवल खुद को सुकून देते हैं। बल्कि जनता को भी मंत्रमुग्ध कर देते हैं। सुने वीडियो

2 min read

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Sep 29, 2025

Gonda
Play video

सब इंस्पेक्टर अक्षय मिश्रा फोटो सोर्स वायरल वीडियो के स्क्रीनशॉट से

अक्सर कहा जाता है कि पुलिस की वर्दी सिर्फ सख्ती और अनुशासन का प्रतीक होती है। लेकिन गोंडा जिले के एक चौकी इंचार्ज इसे अलग अंदाज़ में जीते हैं। दरअसल, उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र की नियांवा चौकी पर तैनात सब-इंस्पेक्टर अक्षय मिश्रा अपने कर्तव्यों के साथ-साथ गायन के शौक के लिए भी जाने जाते हैं। उनका मानना है कि संगीत इंसान को तनाव से मुक्त कर ऊर्जा से भर देता है।

बलिया जिले के मूल निवासी मिश्रा बचपन से ही गाने के शौकीन रहे हैं। चाहे वह माता रानी और भगवान कृष्ण के भजन हों, देशभक्ति गीत हों या पुराने फिल्मी नगमे, वह हर विधा में अपनी गायकी का जलवा बिखेर देते हैं। हालांकि वह मानते हैं कि पुराने गीतों का रस और मिठास आज के नए गानों में नहीं मिलती, इसलिए उन्हें आधुनिक गाने खास पसंद नहीं आते। भोजपुरी गीत और भजन गाना उनका प्रिय शौक है। मिश्रा न केवल पुलिस सेवा में अनुशासन के लिए मशहूर हैं। बल्कि धार्मिक आयोजनों में अपनी गायकी से लोगों का दिल भी जीत लेते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी जैसे अवसरों पर जब वह सुरों की गंगा बहाते हैं। तो लोग उनके इस रूप को देखकर चकित रह जाते हैं।

एक अनुशासित अधिकारी की ही नहीं, बल्कि एक भावुक गायक भी

1989 में पुलिस विभाग में सिपाही के तौर पर भर्ती हुए अक्षय मिश्रा ने 2011 में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर सब-इंस्पेक्टर का पद हासिल किया। वर्तमान में वे करीब डेढ़ साल से गोंडा जिले में तैनात हैं। और अपने कर्तव्य पालन के साथ-साथ अपने गाने के हुनर के कारण भी चर्चा में बने हुए हैं। दो बेटों के पिता मिश्रा के परिवार में उनके दोनों भाई भी पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं। आज मिश्रा की पहचान सिर्फ एक अनुशासित अधिकारी की ही नहीं, बल्कि एक भावुक गायक की भी है। जिनकी गायकी से जनता और सहकर्मी दोनों ही प्रभावित रहते हैं।

Updated on:

29 Sept 2025 09:00 pm

Published on:

29 Sept 2025 08:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / थकान मिटाने वाला सुरः दरोगा अक्षय मिश्रा का गीत बना चर्चा का विषय, सुने पूरा वीडियो

