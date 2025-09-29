थकान मिटाने वाला सुरः दरोगा अक्षय मिश्रा का गीत बना चर्चा का विषय, सुने पूरा वीडियो

बलिया जिले के मूल निवासी मिश्रा बचपन से ही गाने के शौकीन रहे हैं। चाहे वह माता रानी और भगवान कृष्ण के भजन हों, देशभक्ति गीत हों या पुराने फिल्मी नगमे, वह हर विधा में अपनी गायकी का जलवा बिखेर देते हैं। हालांकि वह मानते हैं कि पुराने गीतों का रस और मिठास आज के नए गानों में नहीं मिलती, इसलिए उन्हें आधुनिक गाने खास पसंद नहीं आते। भोजपुरी गीत और भजन गाना उनका प्रिय शौक है। मिश्रा न केवल पुलिस सेवा में अनुशासन के लिए मशहूर हैं। बल्कि धार्मिक आयोजनों में अपनी गायकी से लोगों का दिल भी जीत लेते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी जैसे अवसरों पर जब वह सुरों की गंगा बहाते हैं। तो लोग उनके इस रूप को देखकर चकित रह जाते हैं।