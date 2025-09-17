छेड़खानी से तंग महिला ने बीच सड़क पर ई-रिक्शा चालक की चप्पलों से की धुनाई, वीडियो वायरल

गोंडा जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के अंबेडकर चौराहे पर उस समय अफरा-तफरी मच गई। जब बाजार में सामान खरीद रही एक महिला के साथ नशे में धुत्त ई-रिक्शा चालक ने अभद्रता शुरू कर दी। आरोप है कि आरोपी चालक महिला से आपत्तिजनक बातें कर छेड़खानी करने लगा। महिला ने विरोध किया। तो उसने बदसलूकी जारी रखी। इसके बाद महिला ने वहीं बीच सड़क पर चप्पलों से उसकी धुनाई कर दी। देखते ही देखते मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग वीडियो बनाने लगे। वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कहा है कि इस प्रकरण में अब तक किसी भी पक्ष से कोई तहरीर नहीं दी गई है।