छेड़खानी से तंग महिला ने बीच सड़क पर ई-रिक्शा चालक की चप्पलों से की धुनाई, वीडियो वायरल

गोंडा जिले के अंबेडकर चौराहे पर नशे में धुत ई-रिक्शा चालक की हरकतों से परेशान महिला ने बीच सड़क पर ही उसकी चप्पलों से पिटाई कर दी। घटना का वीडियो लोगों ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिलहाल पुलिस के पास कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है।

Mahendra Tiwari

Sep 17, 2025

फोटो सोर्स वायरल वीडियो के स्क्रीनशॉट से

गोंडा जिले में एक महिला ने छेड़खानी से तंग आकर बीच सड़क पर ही ई-रिक्शा चालक को चप्पलों से जमकर पीट दिया। यह पूरा घटनाक्रम मौके पर मौजूद लोगों ने वीडियो में कैद कर लिया। जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

गोंडा जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के अंबेडकर चौराहे पर उस समय अफरा-तफरी मच गई। जब बाजार में सामान खरीद रही एक महिला के साथ नशे में धुत्त ई-रिक्शा चालक ने अभद्रता शुरू कर दी। आरोप है कि आरोपी चालक महिला से आपत्तिजनक बातें कर छेड़खानी करने लगा। महिला ने विरोध किया। तो उसने बदसलूकी जारी रखी। इसके बाद महिला ने वहीं बीच सड़क पर चप्पलों से उसकी धुनाई कर दी। देखते ही देखते मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग वीडियो बनाने लगे। वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कहा है कि इस प्रकरण में अब तक किसी भी पक्ष से कोई तहरीर नहीं दी गई है।

Updated on:

17 Sept 2025 10:52 am

Published on:

17 Sept 2025 10:51 am

