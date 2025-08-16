गोंडा में दर्दनाक हादसा: खेलते-खेलते मासूम पर गिरा रोड सेफ्टी बोर्ड, बुझ गया घर का चिराग

Gonda News: गोंडा जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के परसापुर गांव में शुक्रवार की शाम उस वक्त मातम पसर गया। जब सड़क निर्माण के दौरान लगाया गया रोड सेफ्टी बोर्ड गिरने से तीन वर्षीय आशीष पाल की मौत हो गई। बताया जाता है कि नवाबगंज-गोंडा मार्ग से गांव तक आरसीसी सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी दौरान गांव निवासी राजू पाल का सबसे छोटा बेटा आशीष घर के पास खेल रहा था। अचानक सड़क किनारे खड़ा किया गया रोड सेफ्टी बोर्ड उसके ऊपर गिर पड़ा।