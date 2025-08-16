गोंडा में दर्दनाक हादसा: खेलते-खेलते मासूम पर गिरा रोड सेफ्टी बोर्ड, बुझ गया घर का चिराग

Gonda News: गोंडा जिले के नवाबगंज क्षेत्र के परसापुर गांव में सड़क निर्माण कार्य के दौरान लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। यहां तीन वर्षीय मासूम बच्चे की मौत रोड सेफ्टी बोर्ड गिरने से हो गई। घटना के बाद परिजनों ने निर्माण कार्य में लगे मजदूरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
Gonda News: गोंडा जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के परसापुर गांव में शुक्रवार की शाम उस वक्त मातम पसर गया। जब सड़क निर्माण के दौरान लगाया गया रोड सेफ्टी बोर्ड गिरने से तीन वर्षीय आशीष पाल की मौत हो गई। बताया जाता है कि नवाबगंज-गोंडा मार्ग से गांव तक आरसीसी सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी दौरान गांव निवासी राजू पाल का सबसे छोटा बेटा आशीष घर के पास खेल रहा था। अचानक सड़क किनारे खड़ा किया गया रोड सेफ्टी बोर्ड उसके ऊपर गिर पड़ा।
गंभीर रूप से घायल आशीष को आनन-फानन में नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि यह हादसा सड़क निर्माण कार्य में लगी टीम की लापरवाही से हुआ। उनका कहना है कि बोर्ड को ठीक से नहीं लगाया गया था और हादसे के बाद मौके पर मौजूद मजदूर रोड सेफ्टी बोर्ड उठाकर वहां से भाग गए।
घटना की जानकारी मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी लगातार की जा रही है। जिसका खामियाजा अब एक मासूम की जान देकर भुगतना पड़ा।परिजनों ने प्रशासन से मांग की है कि दोषी मजदूरों और ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।