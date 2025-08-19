Patrika LogoSwitch to English

गोंडा

पुलिस विभाग में फिर दौड़ी तबादला एक्सप्रेस, 82 पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर, देखें लिस्ट किसे कहां मिली तैनाती

पुलिस विभाग में ट्रांसफर का दौर जारी है। पुलिस अधीक्षक ने सोमवार को एक इंस्पेक्टर समेत 14 सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफर किया था। मंगलवार को एक साथ 82 पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर किया गया है। आइये जानते हैं। किसे कहां तैनाती मिली है।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Aug 19, 2025

Gonda
पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल

गोंडा जिले के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने मंगलवार को 56 मुख्य आरक्षी और 26 आरक्षी का ट्रांसफर किया है। इनमें से अधिकांश पुलिस कर्मियों को पुलिस लाइन से थाने और पुलिस चौकी पर तैनाती दी गई है।

गोंडा जिले में पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने एक बार फिर पुलिस कर्मियों की तैनाती में बड़े पैमाने पर फेर बदल किया है। कुल मिलाकर 82 पुलिसकर्मियों को एक साथ ट्रांसफर किया गया है। इनमें मुख्य आरक्षी ओंकार नाथ यादव को पुलिस लाइन से क्षेत्राधिकारी नगर के कार्यालय, इंद्रासन को पुलिस लाइन से कोतवाली नगर, अमित यादव और सुनील यादव को पुलिस लाइन से कोतवाली नगर, राकेश सिंह यादव को उमरी बेगमगंज से कोतवाली नगर, तुषा पांडे को कोतवाली देहात से कोतवाली नगर, निलेश कुमार गुप्ता को वजीरगंज से कोतवाली नगर, विनोद कुमार सिंह को परसपुर से कोतवाली देहात, बृजेश कुमार पटेल को कोतवाली नगर से कोतवाली देहात, पवन कुमार यादव को धानेपुर से कोतवाली देहात, रमेश कुमार यादव को पुलिस लाइन से कोतवाली देहात, संजय मद्धेशिया को पुलिस लाइन से कोतवाली देहात, श्री राम को पुलिस लाइन से कोतवाली देहात, प्रमोद कुमार विश्वकर्मा को पुलिस लाइन से कोतवाली देहात, विश्वजीत यादव को पुलिस लाइन से कोतवाली देहात, आलोक मिश्रा को पुलिस लाइन से इटियाथोक, प्रभात सिंह को पुलिस लाइन से इटियाथोक, दयाशंकर चौहान को पुलिस लाइन से खरगूपुर, श्याम बहादुर चौहान को पुलिस लाइन से हेड मोहरिर खरगूपुर, संतोष कुमार और बिरजू कुमार को पुलिस लाइन से खरगूपुर, आशीष यादव को पुलिस लाइन से क्षेत्राधिकारी कार्यालय मनकापुर, मनोज कुमार को क्षेत्राधिकारी कार्यालय नगर से क्षेत्राधिकारी कार्यालय मनकापुर, लालजी यादव, धर्मदेव, राजेश पासवान और संजीव कुमार को पुलिस लाइन से मनकापुर, गौतम प्रसाद, राजेश यादव और अमरजीत यादव, सुरेंद्र कुशवाहा, दीपक कुमार को पुलिस लाइन से छपिया, सचिन चौधरी को धानेपुर से मोतीगंज, कपिल देव यादव को पुलिस लाइन से मोतीगंज, अमरेंद्र प्रताप मौर्य संजय यादव, सतपाल यादव, जितेंद्र कुमार, अजय कुमार यादव, को पुलिस लाइन से धानेपुर, अनुराग कुमार, शैलेंद्र कुमार यादव, बृजेश कुमार मद्धेशिया, भूपेंद्र कुमार गुप्ता, मोहम्मद सलीम, अवध नारायन, संदीप कुमार, अजय कुमार यादव, इंद्रासन यादव को पुलिस लाइन से खोडारे, अनिल कुमार सिंह को कटरा बाजार से तरबगंज, रविंद्र कुमार को पुलिस लाइन से कोतवाली देहात, धर्मवीर यादव को पुलिस लाइन से नवाबगंज, धर्मेंद्र कुमार सिंह, सुनील यादव, अंगद कुमार, महेंद्र सिंह, नीरज सिंह को पुलिस लाइन से थाना नवाबगंज, शैलेंद्र कुमार दुबे को कौड़िया से नवाबगंज, संजय यादव को करनैलगंज से वजीरगंज, आकाश वर्मा, अजय सरोज, विजय कुमार को पुलिस लाइन से वजीरगंज, राघवेंद्र प्रताप शाही को इटियाथोक से करनैलगंज,पुसेनरा कुमारी को धानेपुर से करनैलगंज, प्रवीण कुमार सिंह को पुलिस लाइन से करनैलगंज, प्रवीण कुमार सिंह को कोतवाली देहात से परसपुर, रमेश कुमार, अतिउल्लाह को पुलिस लाइन से कटरा बाजार, दयाशंकर को पुलिस लाइन से कौड़िया, रामाज्ञा प्रसाद को पुलिस लाइन से पैरों कर थाना कौड़िया, विनोद कुमार यादव को पुलिस लाइन से गोपनीय कार्यालय, और रोहित कुमार को पुलिस लाइन से जन शिकायत प्रकोष्ठ, आशीष सिंह, रणविजय गौड़, चंद्रिका प्रसाद, मनोज कुमार जायसवाल, प्रमोद कुमार, अजय पटेल, को पुलिस लाइन से अभियोजन कार्यालय पर तैनाती दी गई है। प्रतिमा पांडे को पुलिस लाइन से न्यायालय सुरक्षा, नीलम सिंह को पुलिस लाइन से महिला थाना, नवनीत गौरव सिंह, रोहित गुप्ता को वजीरगंज से नफीस सेल, उत्तम शर्मा यह तैनाती वजीरगंज थाने पर थी। उन्हें इस थाने पर हेड मोहर्रिर बनाया गया है।

Updated on:

19 Aug 2025 10:01 am

Published on:

19 Aug 2025 10:00 am

पुलिस विभाग में फिर दौड़ी तबादला एक्सप्रेस, 82 पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर, देखें लिस्ट किसे कहां मिली तैनाती

