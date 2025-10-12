करवा चौथ की रात बुझ गए दो चिराग, इलाज के दौरान टूटा दम रफ्तार ने छीन लीं दो सुहागिनों की खुशियां

पहली घटना गोंडा शहर के दत्तनगर कुर्मीपुरवा की है। यहां के 40 वर्षीय शिवकुमार वर्मा शुक्रवार दोपहर अपनी बहन को करवा चौथ का सामान देने बहराइच के पयागपुर गए थे। बहन को पूजा का सारा सामान सौंपकर वे खुशी-खुशी लौट रहे थे। लेकिन किसे पता था कि यह उनका आखिरी सफर होगा। आर्यनगर के पास सामने से आ रही बाइक से उनकी टक्कर हो गई। हादसे में वे सड़क पर गिर पड़े। तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। राहगीरों ने गंभीर हालत में शिवकुमार को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया। रास्ते में ही उनकी सांसें थम गईं।

घर पर जब मौत की खबर पहुंची। तो पत्नी सुनीता बेसुध हो गईं। दो बेटों व कुलदीप और संदीप की आंखों के सामने पिता का साया उठ गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने ट्रक और बाइक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।