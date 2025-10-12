Patrika LogoSwitch to English

करवा चौथ की रात बुझ गए दो चिराग, इलाज के दौरान टूटा दम रफ्तार ने छीन लीं दो सुहागिनों की खुशियां

गोंडा जिले में करवा चौथ पर रफ्तार का कहर टूटा। अलग-अलग हादसों में दो परिवारों की खुशियां मातम में बदल गईं। बहन को व्रत का सामान देने गए शिवकुमार की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई, जबकि मजदूर संदीप घर लौटते वक्त हादसे में जान गंवा बैठा।

2 min read

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Oct 12, 2025

Gonda

सांकेतिक फोटो सोर्स पत्रिका

करवा चौथ की रात जब सुहागिनें अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए चाँद का दीदार कर रहीं थीं, उसी वक्त गोंडा जिले में रफ्तार के कहर ने दो घरों के चिराग बुझा दिए। बहराइच और गोंडा की सड़कों पर हुए अलग-अलग हादसों में दो परिवारों की खुशियां मातम में बदल गईं। एक बहन को दिया गया करवा चौथ का उपहार ही भाई के लिए आखिरी सफर बन गया, जबकि दूसरे परिवार में पति की राह देखती पत्नी को उसकी मौत की खबर मिली। सड़क पर बिखरे कंगन, टूटे बर्तन और आंसुओं से भरा सन्नाटा - दोनों गांवों में अब यही करवा चौथ की निशानी बन गए हैं।

करवा चौथ का पर्व खुशियों और आस्था का दिन माना जाता है। लेकिन गोंडा जिले में यह दिन दो परिवारों के लिए कभी न भूलने वाला दर्द बन गया। रफ्तार के कहर ने दो सुहागिनों की मांग का सिंदूर छीन लिया — एक पल में दो घरों के चिराग बुझ गए, और जहां शाम को पूजा की तैयारी होनी थी, वहां रात तक सिसकियां गूंजती रहीं।

पहले बाइक ने मारी टक्कर फिर ट्रक ने कुचला

पहली घटना गोंडा शहर के दत्तनगर कुर्मीपुरवा की है। यहां के 40 वर्षीय शिवकुमार वर्मा शुक्रवार दोपहर अपनी बहन को करवा चौथ का सामान देने बहराइच के पयागपुर गए थे। बहन को पूजा का सारा सामान सौंपकर वे खुशी-खुशी लौट रहे थे। लेकिन किसे पता था कि यह उनका आखिरी सफर होगा। आर्यनगर के पास सामने से आ रही बाइक से उनकी टक्कर हो गई। हादसे में वे सड़क पर गिर पड़े। तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। राहगीरों ने गंभीर हालत में शिवकुमार को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया। रास्ते में ही उनकी सांसें थम गईं।
घर पर जब मौत की खबर पहुंची। तो पत्नी सुनीता बेसुध हो गईं। दो बेटों व कुलदीप और संदीप की आंखों के सामने पिता का साया उठ गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने ट्रक और बाइक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ई रिक्शा पलटा श्रमिक की चली गई जान

दूसरी घटना बहराइच जिले के विशेश्वरगंज क्षेत्र के कांधभारी होलागाड़ा गांव की है। यहां के संदीप चौहान (30) गोंडा शहर में परिवार समेत मजदूरी करते थे। करवा चौथ के दिन उनकी पत्नी लालमती पूजा की तैयारी के लिए बच्चों के साथ गांव चली गई थीं। संदीप ने काम निपटाकर देर शाम ऑटो से घर लौटने का फैसला किया। बहराइच रोड पर बिमौर पेट्रोल पंप के पास अचानक ऑटो के सामने छुट्टा जानवर आ गया। चालक ने बचाने की कोशिश की, लेकिन ऑटो पलट गया। सड़क पर गिरते ही संदीप तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आ गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। मगर जान नहीं बच सकी। संदीप चार भाइयों में तीसरे थे। परिवार के लोग करवा चौथ की पूजा की तैयारी कर रहे थे। तभी मौत की खबर पहुंची। पत्नी लालमती बेहोश हो गईं। बच्चों को समझाने वाला कोई नहीं रहा। गांव में मातम का माहौल है।

