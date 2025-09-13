जंगल में लकड़ी काटने गए पिता- पुत्र पर अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से किया हमला, पिता की मौत बेटा घायल

गोंडा जिले के खरगूपुर थाना क्षेत्र के शिवगढ़ चौराहा के रहने वाले गंगासागर अपने पुत्र अनोखी के साथ सुबह करीब नौ बजे शिवगढ़ घाट जंगल में लकड़ी काटने गए थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे कुछ हमलावरों ने उन पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वारदात इतनी तेज और भयावह थी कि गंगासागर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जबकि उनका बेटा लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। घायल की हालत नाजुक बताई जा रही है। और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं, वारदात की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक भी घटनास्थल पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली। गांव में घटना के बाद भारी तनाव का माहौल है। आक्रोशित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। लेकिन अब तक हमले के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है।