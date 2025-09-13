जंगल में लकड़ी काटने गए पिता- पुत्र पर अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से किया हमला, पिता की मौत बेटा घायल

गोंडा जिले के खरगूपुर थाना क्षेत्र से शनिवार सुबह एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां शिवगढ़ इलाके में जंगल में लकड़ी लेने गए पिता-पुत्र पर अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में 65 वर्षीय गंगासागर की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि उनका बेटा अनोखी गंभीर रूप से घायल हो गया। अचानक हुई इस वारदात से पूरे क्षेत्र में दहशत और आक्रोश फैल गया।
गोंडा जिले के खरगूपुर थाना क्षेत्र के शिवगढ़ चौराहा के रहने वाले गंगासागर अपने पुत्र अनोखी के साथ सुबह करीब नौ बजे शिवगढ़ घाट जंगल में लकड़ी काटने गए थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे कुछ हमलावरों ने उन पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वारदात इतनी तेज और भयावह थी कि गंगासागर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जबकि उनका बेटा लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। घायल की हालत नाजुक बताई जा रही है। और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं, वारदात की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक भी घटनास्थल पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली। गांव में घटना के बाद भारी तनाव का माहौल है। आक्रोशित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। लेकिन अब तक हमले के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है।
इस संबंध में पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि सुबह करीब 10:30 बजे खरगूपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई की शिवगढ़ के रहने वाले पिता- पुत्र घर से करीब 2 किलोमीटर दूर कुआनो जंगल में लकड़ी काटने गए थे। जिन पर दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धार हथियार से हमला कर दिया गया। जिससे पिता की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि बेटा घायल हो गया है। जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में उससे विस्तृत जानकारी ली जा रही है। सूचना पर स्थानीय पुलिस और पुलिस के उच्च अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया है। इस घटना के खुलासे के लिए पांच टीमों का गठन किया गया है।