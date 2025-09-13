Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोंडा

जंगल में लकड़ी काटने गए पिता- पुत्र पर अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से किया हमला, पिता की मौत बेटा घायल

गोंडा जिले के खरगूपुर क्षेत्र में शनिवार सुबह धारदार हथियार से हमला कर 65 वर्षीय गंगासागर की मौके पर मौत हो गई। बेटा अनोखी गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Sep 13, 2025

Gonda
जंगल में जांच करती पुलिस पहुंचे लोग फोटो सोर्स पुलिस

गोंडा जिले के खरगूपुर थाना क्षेत्र से शनिवार सुबह एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां शिवगढ़ इलाके में जंगल में लकड़ी लेने गए पिता-पुत्र पर अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में 65 वर्षीय गंगासागर की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि उनका बेटा अनोखी गंभीर रूप से घायल हो गया। अचानक हुई इस वारदात से पूरे क्षेत्र में दहशत और आक्रोश फैल गया।

गोंडा जिले के खरगूपुर थाना क्षेत्र के शिवगढ़ चौराहा के रहने वाले गंगासागर अपने पुत्र अनोखी के साथ सुबह करीब नौ बजे शिवगढ़ घाट जंगल में लकड़ी काटने गए थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे कुछ हमलावरों ने उन पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वारदात इतनी तेज और भयावह थी कि गंगासागर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जबकि उनका बेटा लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। घायल की हालत नाजुक बताई जा रही है। और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं, वारदात की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक भी घटनास्थल पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली। गांव में घटना के बाद भारी तनाव का माहौल है। आक्रोशित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। लेकिन अब तक हमले के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है।

ये भी पढ़ें

गोंडा में पुलिस मुठभेड़, अपाचे गैंग के एक बदमाश को लगी गोली दूसरे को दौड़ाकर दबोचा
गोंडा
Gonda

एसपी बोले- घटना का जल्द खुलासा किया जाएगा

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि सुबह करीब 10:30 बजे खरगूपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई की शिवगढ़ के रहने वाले पिता- पुत्र घर से करीब 2 किलोमीटर दूर कुआनो जंगल में लकड़ी काटने गए थे। जिन पर दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धार हथियार से हमला कर दिया गया। जिससे पिता की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि बेटा घायल हो गया है। जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में उससे विस्तृत जानकारी ली जा रही है। सूचना पर स्थानीय पुलिस और पुलिस के उच्च अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया है। इस घटना के खुलासे के लिए पांच टीमों का गठन किया गया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Sept 2025 04:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / जंगल में लकड़ी काटने गए पिता- पुत्र पर अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से किया हमला, पिता की मौत बेटा घायल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.