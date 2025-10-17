UP Anganwadi Bharti 2025: यूपी में 69 हजार से ज्यादा आंगनबाड़ी पदों पर होगी भर्ती, महिलाओं के लिए बड़ा मौका !

योगी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 7952 पदों और सहायिकाओं के 61,254 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को भर्ती की समय-सारिणी तय करने और जिलावार समितियां गठित करने के आदेश दिए हैं। प्रत्येक जिले में डीएम की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी जो पूरी चयन प्रक्रिया की निगरानी करेगी। बैठक में विभाग की अपर मुख्य सचिव लीना जौहरी ने जानकारी दी कि प्रदेश में कुल 69,197 पद रिक्त हैं। जिनमें से लगभग 2,123 पुराने रिक्त पद हैं। जबकि बाकी पद 306 नए आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित हैं।