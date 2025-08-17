Patrika LogoSwitch to English

UP News: पति की मौत के 24 घंटे बाद पत्नी ने तोड़ा दम, गांव में एक साथ उठी दो अर्थी तो रो पड़ा पूरा गांव

UP News: यूपी के इस जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। पति के मौत का सदमा पत्नी बर्दाश्त नहीं कर सकी। 24 घंटे के भीतर पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। एक घर से दो अर्थी एक साथ निकलने पर पूरे गांव की आंखें नम हो गई। वही बच्चों का रो-रो कर बुरा हाल है।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Aug 17, 2025

UP News
मृतक पति पत्नी की फाइल फोटो घर पर जुटी भीड़ सोर्स पत्रिका

UP News: गोंडा में अधिवक्ता दंपति की मौत ने पूरे गांव को गहरे शोक में डूबो दिया। पहले पति की बीमारी से मौत हुई। फिर अगले ही दिन पत्नी भी सदमे को बर्दाश्त न कर सकीं। 24 घंटे के भीतर पति-पत्नी दोनों की मौत ने परिवार समेत पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है।

UP News: गोंडा जिले के इटियाथोक कोतवाली क्षेत्र के हरैय्याझूमन गांव में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां 55 वर्षीय अधिवक्ता अनिरुद्ध द्विवेदी का निधन शुक्रवार को बीमारी के चलते हो गया। पति की मौत का सदमा उनकी पत्नी उर्मिला दूबे सहन नहीं कर सकीं। महज 24 घंटे बाद ही उनकी भी हृदयगति रुकने से मौत हो गई। दंपति की मौत की खबर फैलते ही गांव में मातम पसर गया और हर कोई स्तब्ध रह गया। जानकारी के मुताबिक, अधिवक्ता अनिरुद्ध द्विवेदी करीब 25 साल से गोंडा कचहरी में प्रैक्टिस कर रहे थे। वे लंबे समय से मधुमेह की बीमारी से जूझ रहे थे। दवा भी चल रही थी। शुक्रवार की दोपहर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन आनन-फानन में उन्हें इटियाथोक सीएचसी ले गए। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पिता का अंतिम संस्कार कर लौटे बच्चे, तो सुबह मां की भी हो गई मौत

शुक्रवार की शाम ही उनका अंतिम संस्कार अयोध्या में सरयू नदी के किनारे कर दिया गया। रात करीब आठ बजे जब परिवारजन अंतिम संस्कार से लौटे, उसी समय उनकी पत्नी उर्मिला दूबे की भी तबीयत अचानक बिगड़ गई। पड़ोसी चिकित्सक ने इलाज किया। लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। शनिवार की सुबह जब परिजन उन्हें देखने पहुंचे तो वे मृत अवस्था में मिलीं।

चार बेटे और तीन बेटियों के सिर से उठा मां बाप का साया

परिजनों का कहना है कि पति की मौत का सदमा ही उर्मिला दूबे की मौत का कारण बना। इस घटना से गांव और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मृतक अधिवक्ता अनिरुद्ध द्विवेदी के चार बेटे हैं—राहुल, रोहित, मोहित और नाबालिग दुर्गेश। वहीं उनकी तीन बेटियों की शादी हो चुकी है। दंपति के निधन से बच्चों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। पूरा गांव परिवार के घर पर एकत्रित होकर परिजनों को ढांढस बंधा रहा है।

प्रेम और रिश्तो की ऐसी मिसाल, जिसने हर किसी के दिल को झकझोर दिया

पति-पत्नी के यूं एक साथ दुनिया छोड़ देने की घटना ने पूरे इलाके को गहरे भावुक माहौल में डाल दिया है। हर कोई यही कह रहा है कि यह प्रेम और रिश्तों की ऐसी मिसाल है। जो दिल को झकझोर देती है।

