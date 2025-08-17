UP News: पति की मौत के 24 घंटे बाद पत्नी ने तोड़ा दम, गांव में एक साथ उठी दो अर्थी तो रो पड़ा पूरा गांव

UP News: गोंडा जिले के इटियाथोक कोतवाली क्षेत्र के हरैय्याझूमन गांव में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां 55 वर्षीय अधिवक्ता अनिरुद्ध द्विवेदी का निधन शुक्रवार को बीमारी के चलते हो गया। पति की मौत का सदमा उनकी पत्नी उर्मिला दूबे सहन नहीं कर सकीं। महज 24 घंटे बाद ही उनकी भी हृदयगति रुकने से मौत हो गई। दंपति की मौत की खबर फैलते ही गांव में मातम पसर गया और हर कोई स्तब्ध रह गया। जानकारी के मुताबिक, अधिवक्ता अनिरुद्ध द्विवेदी करीब 25 साल से गोंडा कचहरी में प्रैक्टिस कर रहे थे। वे लंबे समय से मधुमेह की बीमारी से जूझ रहे थे। दवा भी चल रही थी। शुक्रवार की दोपहर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन आनन-फानन में उन्हें इटियाथोक सीएचसी ले गए। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।