UP Rains: उमस भरी गर्मी के बीच मानसून को लेकर बड़ा अपडेट, अगले 72 घंटे में इन जिलों में बहुत भारी बारिश

UP Rains: मौसम विभाग (Indian Meteorological Department) ने बारिश को लेकर रविवार को बड़ा अपडेट जारी किया। प्रदेश में अगले तीन दिनों तक उमस भरी गर्मी लोगों को एक बार फिर बेहाल करेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 17, 18, 19, 20, अगस्त को कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी को छोड़ दिया जाए। तो प्रदेश में भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है। लेकिन पूर्वी यूपी में 21, 22 और 23 अगस्त को लगातार तीन दिन बहुत भारी बारिश होने के लिए अलर्ट जारी किया गया। जबकि पश्चिमी यूपी में 22 और 23 अगस्त को बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।