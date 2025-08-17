Patrika LogoSwitch to English

UP Rains: उमस भरी गर्मी के बीच मानसून को लेकर बड़ा अपडेट, अगले 72 घंटे में इन जिलों में बहुत भारी बारिश

UP Rains: मानसून की ट्रफ लाइन दक्षिण की तरफ शिफ्ट हो गई है। जिससे मानसून की चाल सुस्त हो गई है। उमस भरी गर्मी तेज धूप के बीच मौसम विभाग ने रविवार को ताजा अपडेट जारी कर अगले 72 घंटे में प्रदेश के इन जिलों में एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Aug 17, 2025

UP Rains
फोटो जेनरेट AI

UP Rains: उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने से अगले 3 दिनों तक प्रदेश में तेज बारिश की संभावना बेहद कम है। हल्की-फुल्की बूंदाबांदी को छोड़ दें तो मौसम शुष्क रहेगा।

UP Rains: मौसम विभाग (Indian Meteorological Department) ने बारिश को लेकर रविवार को बड़ा अपडेट जारी किया। प्रदेश में अगले तीन दिनों तक उमस भरी गर्मी लोगों को एक बार फिर बेहाल करेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 17, 18, 19, 20, अगस्त को कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी को छोड़ दिया जाए। तो प्रदेश में भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है। लेकिन पूर्वी यूपी में 21, 22 और 23 अगस्त को लगातार तीन दिन बहुत भारी बारिश होने के लिए अलर्ट जारी किया गया। जबकि पश्चिमी यूपी में 22 और 23 अगस्त को बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

गर्मी और उमस का डबल अटैक

बारिश थमने के बाद आसमान साफ हो रहा है। धूप निकल रही है। इससे दिन और रात दोनों के तापमान में बढ़ोतरी होगी। बढ़ती उमस और चिपचिपी गर्मी लोगों को परेशान करेगी।

पश्चिमी यूपी में हल्की बरसात के आसार

मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी यूपी के तराई इलाकों में कहीं-कहीं बादल छा सकते हैं। और हल्की बरसात भी हो सकती है। लेकिन पूरे प्रदेश में जोरदार बारिश के आसार नहीं हैं।

मानसून क्यों हुआ कमजोर?

लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि मानसून अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर खिसक गया है। बंगाल की खाड़ी में बना दबाव क्षेत्र उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तट से आगे बढ़ चुका है। इसी वजह से फिलहाल उत्तर प्रदेश में मानसून की सक्रियता अगले तीन-चार दिनों तक कमजोर रहेगी।

21, 22, 23, अगस्त को इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बिजनौर,लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, बस्ती, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर व आसपास के इलाकों में बारिश के साथ वज्रपात होने की संभावना है। इसके अलावा यूपी के दोनों संभाग में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया।

Published on:

17 Aug 2025 09:43 am

Published on: 17 Aug 2025 09:43 am
Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / UP Rains: उमस भरी गर्मी के बीच मानसून को लेकर बड़ा अपडेट, अगले 72 घंटे में इन जिलों में बहुत भारी बारिश

