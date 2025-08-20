UP Rains: यूपी में बरसेंगे बादल! अगले 48 घंटे में इन जिलों में शुरू होगी झमाझम बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

UP Rains: उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। 20 अगस्त से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में घने बादल छाने और हल्की बरसात होने की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले तीन दिनों में पारा करीब 5 डिग्री तक लुढ़क सकता है। खासतौर से पूर्वी यूपी के वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर में अच्छी बारिश के आसार हैं।
UP Rains: लखनऊ स्थित अमौसी मौसम केंद्र के अनुसार बुधवार को पूरे प्रदेश के 75 जिलों में बादलों का जमावड़ा दिखेगा। पूर्वांचल के अलावा गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या, गोंडा, लखीमपुर खीरी, बरेली, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, झांसी और ललितपुर में भी बूंदाबांदी लोगों को राहत दे सकती है।
प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिनभर बादलों की आवाजाही रहेगी। शाम तक छिटपुट बारिश की संभावना है। जो शहर की सड़कों को तर कर सकती है। वहीं औद्योगिक नगरी कानपुर में भी आसमान पर बादल मंडराएंगे। हालांकि यहां तापमान में कोई खास गिरावट दर्ज होने की उम्मीद नहीं है।
गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बिजनौर,लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, बस्ती, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर व आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। 22 अगस्त से बरसात का दायरा लगातार बढ़ेगा।