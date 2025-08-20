UP Rains: यूपी में बरसेंगे बादल! अगले 48 घंटे में इन जिलों में शुरू होगी झमाझम बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

UP Rains: उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। 20 अगस्त से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में घने बादल छाने और हल्की बरसात होने की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले तीन दिनों में पारा करीब 5 डिग्री तक लुढ़क सकता है। खासतौर से पूर्वी यूपी के वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर में अच्छी बारिश के आसार हैं।