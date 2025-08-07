UP Rains: फिर सक्रिय हुआ मानसून, 48 घंटे नॉन स्टॉप इन 17 जिलों में भीषण बारिश की चेतावनी

UP Rains: मौसम विभाग ने गुरुवार को प्रदेश के बिजनौर सहित 6 जिलों में बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जबकि 11 जिलों में अत्यधिक वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना है। बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। मौसम विभाग ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।