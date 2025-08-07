UP Rains: फिर सक्रिय हुआ मानसून, 48 घंटे नॉन स्टॉप इन 17 जिलों में भीषण बारिश की चेतावनी

UP Rains: यूपी में बीते चार दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने गुरुवार को यूपी के 17 जिलों में बहुत भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। तराई क्षेत्र के जिलों में बीते तीन दिनों से हो रही बारिश के कारण कई क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नदी और नाले भी उफान पर हैं। यहां पर बारिश अब राहत नहीं आफत बन चुकी है।
UP Rains: मौसम विभाग ने गुरुवार को प्रदेश के बिजनौर सहित 6 जिलों में बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जबकि 11 जिलों में अत्यधिक वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना है। बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। मौसम विभाग ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं आसपास के इलाकों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।
बहराइच, लखीमपुर खीरी , सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में अत्यधिक बारिश होने के लिए IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। यहां पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है।
सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, कन्नौज, बाराबंकी, बागपत, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़ एवं आसपास के इलाकों में। मेघगर्जन/वज्रपात होने की संभावना