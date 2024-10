UP Transport Department : वाहन स्वामियों के लिए अच्छी खबर घर बैठे होंगे डुप्लीकेट आरसी समेत 9 काम

Nine services of UP Transport Department online : परिवहन विभाग की नौ सेवाओं को तत्काल प्रभाव से ऑनलाइन कर दिया गया है। अब वाहन स्वामियों को परिवहन कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। घर बैठे ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ये नौ काम ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत हो जाएंगे।