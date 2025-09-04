SI Recruitment 2021: दरोगा भर्ती पर बड़ा फैसला, बाहर हुए सैकड़ों अभ्यर्थियों की वापसी तय

Allahabad High Court SI Recruitment 2021 Order: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दरोगा भर्ती 2021 से बाहर कर दिए गए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत प्रदान की है। कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश को निरस्त कर दिया है। जिसके तहत अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से बाहर किया गया था। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सभी प्रभावित उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी की जाए। खास बात यह है कि यह आदेश उन अभ्यर्थियों पर भी लागू होगा। जिन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं की थी। लेकिन उनकी स्थिति याचिकाकर्ताओं जैसी ही थी।