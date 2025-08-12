3 बार साइड और 3 बार नीचे से थपकी देकर ‘मान्नीय’ ने धीरे से दबा लिया मसाला; देखें वायरल वीडियो

UP Viral Video: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले का एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गोंडा जिले के सदर तहसील में तैनात नायब तहसीलदार धानेपुर अहमद हसन गुटखा खाते हुए नजर आ रहे हैं।
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि नायब तहसीलदार अपनी कुर्सी पर बैठकर गुटके की पुड़िया को 3 बार साइड और 3 बार नीचे थपकी मारने के बाद खा लेते हैं। बताया जा रहा है कि न्यायालय में लंबित मामलों की सुनवाई नायब तहसीलदार अहमद हसन द्वारां की जा रही थी।
सुनवाई के दौरान उन्होंने गुटखा निकाल कर खा लिया। ऐसा करते हुए उन्होंने आचरण नियमावली की धज्जियां उड़ा दीं। उनका कुर्सी पर गुटखा खाते हुए वहां के लोगों ने वीडियो बना लिया। जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
वायरल वीडियो के बारे में नायब तहसीलदार धानेपुर अहमद हसन का कहना है कि वह गुटखा खाते हैं। उन्होंने कहा कि गुटखा खाना अपराध नहीं है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने की जानकारी मिली है।