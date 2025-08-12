12 अगस्त 2025,

मंगलवार

गोंडा

3 बार साइड और 3 बार नीचे से थपकी देकर 'मान्नीय' ने धीरे से दबा लिया मसाला; देखें वायरल वीडियो

UP Viral Video: 'मान्नीय' का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें वह कोर्ट में मसाला खाते हुए नजर आ रहे हैं। देखें वायरल वीडियो।

गोंडा

Harshul Mehra

Aug 12, 2025

UP News
तहसीलदार का गुटखा खाते वीडियो वायरल। फोटो सोर्स-X

UP Viral Video: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले का एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गोंडा जिले के सदर तहसील में तैनात नायब तहसीलदार धानेपुर अहमद हसन गुटखा खाते हुए नजर आ रहे हैं।

कुर्सी पर बैठकर नायब तहसीलदार ने खाया गुटखा

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि नायब तहसीलदार अपनी कुर्सी पर बैठकर गुटके की पुड़िया को 3 बार साइड और 3 बार नीचे थपकी मारने के बाद खा लेते हैं। बताया जा रहा है कि न्यायालय में लंबित मामलों की सुनवाई नायब तहसीलदार अहमद हसन द्वारां की जा रही थी।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

सुनवाई के दौरान उन्होंने गुटखा निकाल कर खा लिया। ऐसा करते हुए उन्होंने आचरण नियमावली की धज्जियां उड़ा दीं। उनका कुर्सी पर गुटखा खाते हुए वहां के लोगों ने वीडियो बना लिया। जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

मामले पर क्या बोले नायब तहसीलदार

वायरल वीडियो के बारे में नायब तहसीलदार धानेपुर अहमद हसन का कहना है कि वह गुटखा खाते हैं। उन्होंने कहा कि गुटखा खाना अपराध नहीं है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने की जानकारी मिली है।

वायरल वीडियो

12 Aug 2025 05:51 pm

