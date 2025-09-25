बीमार होमगार्ड को चोर समझकर ग्रामीणों ने पीटा, जिंदगी मौत से जूझ रहा जवान, कई के खिलाफ केस दर्ज

गोंडा ज़िले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। कथित चोरी की अफवाह के चलते ग्रामीणों ने एक बीमार युवक को बेरहमी से पीट डाला। घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।
गोंडा जिले के मनकापुर थाना क्षेत्र में 24 सितंबर की तड़के लोनियन पुरवा गांव में ग्रामीणों ने एक अजनबी को चोर मानकर पकड़ लिया। उसकी पिटाई कर दी। बाद में पता चला कि पीड़ित युवक इटरौर गांव का रहने वाला पंकज सिंह है। जो मनकापुर पुलिस में बतौर होमगार्ड तैनात है।
परिजनों ने बताया कि पंकज लंबे समय से बीमार है। मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहा है। उसका इलाज अयोध्या मेडिकल कॉलेज में जारी है। बीमारी की वजह से वह अक्सर अचानक घर से निकल जाता है। घटना वाली रात भी वह चुपचाप घर से बाहर चला गया। ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया।
पंकज की पत्नी रिंकी सिंह की तहरीर पर पुलिस ने गांव के कई लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। इसमें मोहन, शंकर, श्रवण, बड़का समेत कई पुरुषों और महिलाओं के नाम शामिल हैं।
प्रभारी निरीक्षक मनकापुर निर्भय नारायण सिंह ने ग्रामीणों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में कानून अपने हाथ में न लें। संदिग्ध स्थिति दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। अन्यथा दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।