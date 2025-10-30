Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

मौसम की मार: 72 घंटे में करें फसल क्षति की रिपोर्ट, वरना नहीं मिलेगा बीमा लाभ! जानिए टोल फ्री नंबर

चक्रवाती बारिश से धान-मक्का फसलें बर्बाद ! कृषि विभाग ने किसानों को चेताया- अगर 72 घंटे में नुकसान की सूचना नहीं दी। तो बीमा का पैसा अटक जाएगा। जानिए कैसे और कहां करें रिपोर्ट दर्ज। इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Oct 30, 2025

Gonda

बारिश के कारण खेतों में भीग रही फसल सोर्स पत्रिका

गोण्डा में 29 अक्टूबर से जारी रुक-रुक कर हो रही चक्रवाती बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम की मार से धान और मक्का जैसी खरीफ फसलों को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कृषि विभाग ने ऐसे किसानों से अपील की है जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराया है कि वे फसल क्षति की सूचना 72 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से दें। ताकि समय से सर्वे कराकर बीमा लाभ प्राप्त हो सके।

बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के प्रभाव से गोण्डा जिले में बीते तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश ने खेतों में खड़ी धान और मक्का की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। कई इलाकों में खेतों में पानी भर गया है। जिससे कटाई के इंतजार में खड़ी फसलें झुकने लगी हैं। इस बीच कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे नुकसान की सूचना समय से दें, जिससे उनका बीमा दावा समय पर निपटाया जा सके।

कृषि विभाग की अपील किसान 72 घंटे के अंदर दे सूचना

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिन किसानों ने अपनी खरीफ फसल का बीमा कराया है, वे फसल क्षति की सूचना 72 घंटे के भीतर अवश्य दर्ज कराएं। किसान अपनी फसल क्षति की लिखित रिपोर्ट अपने विकास खंड कार्यालय में सहायक विकास अधिकारी (कृषि), बीमा कंपनी के प्रतिनिधि, उप कृषि निदेशक या जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में जमा करा सकते हैं।

कृषि विभाग ने जारी किया टोल फ्री नंबर

इसके अलावा किसान बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 14447 पर भी फसल क्षति की सूचना दर्ज करा सकते हैं। सूचना मिलने के बाद विभागीय अधिकारी और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचकर नुकसान का सर्वे करेंगे।

किसान समय सीमा का रखें ध्यान

कृषि विभाग ने किसानों को चेताया है। कि सूचना में देरी होने पर बीमा लाभ प्राप्त करने में कठिनाई आ सकती है। इसलिए हर किसान समय सीमा का विशेष ध्यान रखे और बारिश से प्रभावित फसल की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराए। विभाग ने कहा कि शासन स्तर पर प्रभावित किसानों को यथाशीघ्र राहत दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Oct 2025 09:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / मौसम की मार: 72 घंटे में करें फसल क्षति की रिपोर्ट, वरना नहीं मिलेगा बीमा लाभ! जानिए टोल फ्री नंबर

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

तेज हवा और बारिश में थमी उड़ान! बृजभूषण शरण सिंह के हेलिकॉप्टर की खेत में सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग

Brijbhushan
गोंडा

रफ्तार बनकर आई मौत, एक युवक की मौत साथी गंभीर बुझ गया घर का चिराग

Gonda
गोंडा

डीएम का कड़ा एक्शन, पॉलिथीन सप्लाई करने वाले होंगे चिन्हित, दुकानदारों पर लगेगा जुर्माना,वेटलैंड अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई

Gonda
गोंडा

पत्नी को बहाने से बाजार ले गया फिर कर दी हत्या, शव सड़क के किनारे फेंक फैलाई अफवाह

Gonda
गोंडा

तालाब में कमल गट्टा तोड़ने गए बुआ भतीजे की डूबकर मौत, एक झटके में बुझ गया घर का चिराग

Gonda
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.