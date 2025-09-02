Weather Update: मौसम विभाग की नई चेतावनी, कई जिलों में झमाझम बारिश,IMD latest update

Weather Update: उत्तर प्रदेश में सोमवार को हुई झमाझम बारिश ने लोगों को उमस और चिलचिलाती गर्मी से बड़ी राहत दी। कई जिलों में दिनभर बादल छाए रहे। तेज़ बरसात ने मौसम सुहावना बना दिया। हालांकि राहत ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 3 सितंबर से बारिश का जोर धीरे-धीरे कम होने लगेगा।
Weather Update: मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार को पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर समेत आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, जौनपुर, संतरविदास नगर, हरदोई, फर्रुखाबाद और कन्नौज सहित कई जिलों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा कानपुर देहात, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, अमरोहा, संभल और बदायूं जैसे जिलों में भी तेज़ बारिश के आसार हैं।
मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2 सितंबर के बाद बारिश की तीव्रता में कमी आ सकती है।
3 और 4 सितंबर को पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों और पूर्वी यूपी के चुनिंदा इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। 5 सितंबर को प्रदेश में कहीं-कहीं बारिश दर्ज की जाएगी। लेकिन भारी बरसात की संभावना नहीं है। 6 सितंबर को भी पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में हल्की बौछारें पड़ सकती हैं।
बारिश के आंकड़ों पर नज़र डालें तो अमेठी के फुरसतगंज में सबसे ज्यादा 171.3 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। अलीगढ़ में 153.4 मिमी, संभल में 146 मिमी और बरेली में 125.3 मिमी पानी बरसा। बांदा में 83.2 मिमी, चित्रकूट के मानिकपुर में 81 मिमी, बबेरू (बांदा) में 78 मिमी, बाराबंकी के रामसनेहीघाट में 66 मिमी और गोंडा में 65 मिमी तक बारिश हुई। मेरठ जिले के सरधना में 106 मिमी, कासगंज के पटियाली में 95 मिमी, बरेली के आँवला में 93.6 मिमी, संभल के चंदौसी में 85 मिमी और बदायूं के सहसवान में 83 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा मेरठ शहर में 81.3 मिमी, बरेली के नवाबगंज में 78 मिमी, फिरोजाबाद के जसराना में 76.5 मिमी, संभल के गुन्नौर में 70 मिमी, मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में 66.2 मिमी और रामपुर के मिलक में 65.4 मिमी बारिश हुई।