Weather Update: मौसम विभाग की नई चेतावनी, कई जिलों में झमाझम बारिश,IMD latest update

बारिश के आंकड़ों पर नज़र डालें तो अमेठी के फुरसतगंज में सबसे ज्यादा 171.3 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। अलीगढ़ में 153.4 मिमी, संभल में 146 मिमी और बरेली में 125.3 मिमी पानी बरसा। बांदा में 83.2 मिमी, चित्रकूट के मानिकपुर में 81 मिमी, बबेरू (बांदा) में 78 मिमी, बाराबंकी के रामसनेहीघाट में 66 मिमी और गोंडा में 65 मिमी तक बारिश हुई। मेरठ जिले के सरधना में 106 मिमी, कासगंज के पटियाली में 95 मिमी, बरेली के आँवला में 93.6 मिमी, संभल के चंदौसी में 85 मिमी और बदायूं के सहसवान में 83 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा मेरठ शहर में 81.3 मिमी, बरेली के नवाबगंज में 78 मिमी, फिरोजाबाद के जसराना में 76.5 मिमी, संभल के गुन्नौर में 70 मिमी, मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में 66.2 मिमी और रामपुर के मिलक में 65.4 मिमी बारिश हुई।