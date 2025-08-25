युवती ने छेड़छाड़ का किया विरोध तो दरिंदे ने गला दबाकर मार डाला, पुलिस मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार

एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि देहात कोतवाली थाना के गांव पूरे ललक के रहने वाले पुजारी पासवान की पुत्री ज्योति की सनी ने खेत मे हत्या की थी। आरोपी बहराइच जिले का मूल निवासी है। जो इस गाँव मे विगत 7 माह से रहकर मजदूरी करता है। एसपी ने बताया कि आरोपी सनी सिंह जो की मृतका पर बुरी नजर रखता था। शुक्रवार को दोपहर करीब 3 बजे आरोपी ने ज्योति को धान के खेत में निराई करते हुए अकेले देखा। खेत मे अकेले पाकर उसके साथ छेड़-छाड किया। तो ज्योति ने उसे थप्पड़ मार दिया। क्षुब्ध होकर आरोपी ने खेत मे मुँह दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या की घटना के बाद पुलिस जांच तेज हुई। आरोपी कहीं अन्यत्र भागने की फिराक मे था। रविवार की देर रात आरोपी सनी प्लैटिना मोटरसाइकिल से भाग रहा था। जिसकी भनक पुलिस को लग गई। पुलिस टीम ने जब उसे रोकने का प्रयास किया। तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।