Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोंडा

युवती ने छेड़छाड़ का किया विरोध तो दरिंदे ने गला दबाकर मार डाला, पुलिस मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार

धान के खेत में युवती का शव मिलने कि मामले में पुलिस ने तीन दिन के भीतर पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठा दिया है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पैर में गोली लगी है।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Aug 25, 2025

Gonda
अस्पताल में भर्ती मुठभेड़ के दौरान घायल आरोपी फोटो सोर्स पुलिस मीडिया सेल

गोंडा जिले के देहात कोतवाली पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान ज्योति हत्याकांड के आरोपी सनी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है। जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

गोंडा जिले में बीते तीन दिन पहले देहात कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पूरे ललक गांव में धान के खेत में एक युवती का शव मिला था। इस घटना को देखते ही पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने एसओजी सहित कई पुलिस टीमों को इस घटना का खुलासा करने के लिए लगाई गई थी। मैन्युअल व टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने सनी सिंह नाम के युवक को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया है। उसे मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।
आरोपी के पास से एक तमंचा बाइक बिना नंबर प्लेट की एक बाइक बरामद हुई है।

ये भी पढ़ें

पत्नी की लोहे के राड से पीट-पीट कर हत्या, वजह जानकर पुलिस भी रह गई सन्न
बाराबंकी
Barabanki-news

एसपी बोले- हत्या आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार

एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि देहात कोतवाली थाना के गांव पूरे ललक के रहने वाले पुजारी पासवान की पुत्री ज्योति की सनी ने खेत मे हत्या की थी। आरोपी बहराइच जिले का मूल निवासी है। जो इस गाँव मे विगत 7 माह से रहकर मजदूरी करता है। एसपी ने बताया कि आरोपी सनी सिंह जो की मृतका पर बुरी नजर रखता था। शुक्रवार को दोपहर करीब 3 बजे आरोपी ने ज्योति को धान के खेत में निराई करते हुए अकेले देखा। खेत मे अकेले पाकर उसके साथ छेड़-छाड किया। तो ज्योति ने उसे थप्पड़ मार दिया। क्षुब्ध होकर आरोपी ने खेत मे मुँह दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या की घटना के बाद पुलिस जांच तेज हुई। आरोपी कहीं अन्यत्र भागने की फिराक मे था। रविवार की देर रात आरोपी सनी प्लैटिना मोटरसाइकिल से भाग रहा था। जिसकी भनक पुलिस को लग गई। पुलिस टीम ने जब उसे रोकने का प्रयास किया। तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Aug 2025 08:20 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / युवती ने छेड़छाड़ का किया विरोध तो दरिंदे ने गला दबाकर मार डाला, पुलिस मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.