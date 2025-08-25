युवती ने छेड़छाड़ का किया विरोध तो दरिंदे ने गला दबाकर मार डाला, पुलिस मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार

गोंडा जिले के देहात कोतवाली पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान ज्योति हत्याकांड के आरोपी सनी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है। जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।
गोंडा जिले में बीते तीन दिन पहले देहात कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पूरे ललक गांव में धान के खेत में एक युवती का शव मिला था। इस घटना को देखते ही पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने एसओजी सहित कई पुलिस टीमों को इस घटना का खुलासा करने के लिए लगाई गई थी। मैन्युअल व टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने सनी सिंह नाम के युवक को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया है। उसे मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।
आरोपी के पास से एक तमंचा बाइक बिना नंबर प्लेट की एक बाइक बरामद हुई है।
एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि देहात कोतवाली थाना के गांव पूरे ललक के रहने वाले पुजारी पासवान की पुत्री ज्योति की सनी ने खेत मे हत्या की थी। आरोपी बहराइच जिले का मूल निवासी है। जो इस गाँव मे विगत 7 माह से रहकर मजदूरी करता है। एसपी ने बताया कि आरोपी सनी सिंह जो की मृतका पर बुरी नजर रखता था। शुक्रवार को दोपहर करीब 3 बजे आरोपी ने ज्योति को धान के खेत में निराई करते हुए अकेले देखा। खेत मे अकेले पाकर उसके साथ छेड़-छाड किया। तो ज्योति ने उसे थप्पड़ मार दिया। क्षुब्ध होकर आरोपी ने खेत मे मुँह दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या की घटना के बाद पुलिस जांच तेज हुई। आरोपी कहीं अन्यत्र भागने की फिराक मे था। रविवार की देर रात आरोपी सनी प्लैटिना मोटरसाइकिल से भाग रहा था। जिसकी भनक पुलिस को लग गई। पुलिस टीम ने जब उसे रोकने का प्रयास किया। तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।