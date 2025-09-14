जर्जर मकान की छत तोड़ते समय अचानक भरभरा कर गिरी,मलबे में पांच श्रमिक दबे, एक की मौत चार घायल

गोंडा जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के मेवतियान मोहल्ले में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। एक जर्जर मकान की छत को पांच श्रमिक तोड़ रहे थे। छत अचानक भरभराकर गिर गई। जिससे नीचे पांच लोग मलबे में दब गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस ने कॉल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर लोगों की सहायता से राहत कार्य शुरू किया। सभी घायलों को बाहर निकालकर मेडिकल कॉलेज भेजा गया। जहां पर डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। जबकि अन्य तीन की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे की सूचना पर कमिश्नर शशि भूषण लाल सुशील मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।