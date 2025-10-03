ख्वाहिश नहीं पूरी की तो पत्नी ने लगाई फांसी, 2 माह की मासूम बेटी के सिर से उठा मां का साया, डेढ़ साल पहले किया था प्रेम विवाह

करीब डेढ़ साल पहले अर्चना ने अपने प्रेमी अंकित पांडेय के साथ घरवालों की इच्छा के विरुद्ध शादी की थी। इस रिश्ते को लेकर उस समय काफी हंगामा भी हुआ। मामला थाने तक पहुंचा था। बावजूद इसके अर्चना ने परिवार का विरोध झेलते हुए अंकित का साथ चुना और दोनों ने मनकापुर कोतवाली में विवाह रचाया। दो महीने पहले ही अर्चना ने बेटी को जन्म दिया था। परिवार में सबकुछ सामान्य दिख रहा था। लेकिन दशहरा मेले को लेकर हुआ झगड़ा उसकी जिंदगी का अंत बन गया।

जानकारी के मुताबिक, अर्चना ने पति अंकित से आग्रह किया कि वह उसे मेला घुमाने ले चलें। पति ने इस मांग को अनदेखा कर प्रतिमा विसर्जन में जाने का फैसला किया। पति के घर से निकलते ही अर्चना ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। थोड़ी देर बाद घटना की जानकारी होने पर परिजनों और पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।