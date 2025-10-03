Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

ख्वाहिश नहीं पूरी की तो पत्नी ने लगाई फांसी, 2 माह की मासूम बेटी के सिर से उठा मां का साया, डेढ़ साल पहले किया था प्रेम विवाह

यूपी के इस जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। डेढ़ साल पहले जिस युवती ने घर परिवार छोड़कर अपनी मर्जी से प्रेम विवाह कर लिया। जब पति उसकी ख्वाहिश नहीं पूरी किया। तो उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

2 min read

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Oct 03, 2025

Gonda

सांकेतिक फोटो जेनरेट Ai

गोंडा जिले में एक मामूली से विवाद ने एक परिवार पर गहरा शोक छोड़ गया। मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के नगरा अंधियारी गांव में गुरुवार को 21 वर्षीय अर्चना पांडेय ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बताया जाता है कि नवरात्रि के अंतिम दिन वह अपने पति से दशहरा मेला दिखाने की जिद कर रही थी। लेकिन पति के प्रतिमा विसर्जन के लिए निकलने के बाद उसने यह कदम उठा लिया।

करीब डेढ़ साल पहले अर्चना ने अपने प्रेमी अंकित पांडेय के साथ घरवालों की इच्छा के विरुद्ध शादी की थी। इस रिश्ते को लेकर उस समय काफी हंगामा भी हुआ। मामला थाने तक पहुंचा था। बावजूद इसके अर्चना ने परिवार का विरोध झेलते हुए अंकित का साथ चुना और दोनों ने मनकापुर कोतवाली में विवाह रचाया। दो महीने पहले ही अर्चना ने बेटी को जन्म दिया था। परिवार में सबकुछ सामान्य दिख रहा था। लेकिन दशहरा मेले को लेकर हुआ झगड़ा उसकी जिंदगी का अंत बन गया।
जानकारी के मुताबिक, अर्चना ने पति अंकित से आग्रह किया कि वह उसे मेला घुमाने ले चलें। पति ने इस मांग को अनदेखा कर प्रतिमा विसर्जन में जाने का फैसला किया। पति के घर से निकलते ही अर्चना ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। थोड़ी देर बाद घटना की जानकारी होने पर परिजनों और पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

बेटी ने अपनी मर्जी से की शादी मेरा उनसे कोई संबंध नहीं

घटना की सूचना मृतका के मायके पक्ष तक भी पहुंची। हालांकि, अर्चना के परिजनों ने किसी तरह की शिकायत दर्ज कराने से मना कर दिया। मां का कहना था कि बेटी ने अपनी मर्जी से शादी की थी। जिसके बाद से उसका हमसे कोई संबंध नहीं रहा।

प्रभारी निरीक्षक बोले- पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगा मौत का कारण

मनकापुर के प्रभारी निरीक्षक निर्भय नारायण सिंह ने बताया कि विवाहिता ने मेले को लेकर नाराज होकर फांसी लगाई है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

03 Oct 2025 09:54 pm

Published on:

03 Oct 2025 09:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / ख्वाहिश नहीं पूरी की तो पत्नी ने लगाई फांसी, 2 माह की मासूम बेटी के सिर से उठा मां का साया, डेढ़ साल पहले किया था प्रेम विवाह

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

2195 दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 7 जोनल 17 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती

Gonda
गोंडा

6 साल की अनामिका ने 1 घंटे में 10 KM दौड़ पूरी कर रचा कीर्तिमान, सुने नन्ही धाविका की कहानी उसी की जुबानी

Gonda
गोंडा

UP Rains: अगले 24 घंटे में आंधी- तूफान के साथ इन जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट, ओले गिरने की चेतावनी

Up Rains
गोंडा

School Holidays October 2025 list: अक्टूबर महीने में छुट्टियों की भरमार, इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, देखें पूरी लिस्ट

School holiday
गोंडा

थकान मिटाने वाला सुरः दरोगा अक्षय मिश्रा का गीत बना चर्चा का विषय, सुने पूरा वीडियो

Gonda
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.