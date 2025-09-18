गोरखपुर जोन में 8 साल में हुई 629 मुठभेड़, 1311अपराधी गिरफ्तार, 482 घायल

जिसके दौरान ऐसे अपराधों में संलिप्त अपराधियों की पहचान कर उनके विरुद्ध त्वरित एवं निर्णायक कार्यवाही की जाती रही है। इन अभियानों के दौरान पुलिस बल द्वारा मैनुअल इनपुट एवं तकनीकी संसाधनों का प्रभावी उपयोग जैसे सीसीटीवी निगरानी, डिजिटल इंटेलिजेंस एवं गठित विशेष टीमों की सक्रियता द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। पुलिस की सतर्कता एवं रणनीतिक निगरानी के चलते कई सक्रिय गिरोहों पर प्रभावी अंकुश लगाने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई तथा ऐसे गिरोहों के सदस्यों की गिरफ्तारी की गई। उपरोक्त कार्यवाही न केवल अपराधियों के मनोबल को तोड़ने में सफल रहीं, बल्कि आमजन में सुरक्षा एवं विश्वास की भावना को भी सुदृढ़ किया।