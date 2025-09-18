पुलिस अधीक्षक के कार्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव: 16 आईपीएस अधिकारियों का तबादला

उत्तर प्रदेश में पुलिस अधीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया गया है। पुलिस अधीक्षक औरैया अभिजीत आर शंकर को पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर, पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज अभिषेक भारती को पुलिस अधीक्षक औरैया, सेनानायक 4 वाहिनी पीएसी प्रयागराज मनीष कुमार शांडिल्य को पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज, अपर पुलिस अधीक्षक बलिया अनिल कुमार झा को पुलिस अधीक्षक रेलवे आगरा, उपसेनानायक 27वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर सर्वेश कुमार मिश्रा को सेनानायक 4 वाहिनी पीएसी प्रयागराज के पद पर भेजा गया है।