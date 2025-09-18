Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उन्नाव

पुलिस अधीक्षक के कार्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव: 16 आईपीएस अधिकारियों का तबादला

Change in working area of 16 SP 16 पुलिस अधीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है। हरदोई, औरैया, उन्नाव, कुशीनगर, आजमगढ़, देवरिया अलीगढ़ सोनभद्र प्रतापगढ़ अंबेडकर नगर आदि जिलों के एसपी शामिल है। ‌

उन्नाव

Narendra Awasthi

Sep 18, 2025

उन्नाव के नवागत और निवर्तमान एसपी (फोटो सोर्स- 'X' और उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया)

16 Superintendents of Police transferred उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। जिनमें उन्नाव के दीपक भूकर को प्रतापगढ़ भेजा गया है। जबकि पुलिस अधीक्षक सुरक्षा लखनऊ जयप्रकाश सिंह को उन्नाव का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है‌ इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीणा, पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्रा और पुलिस अधीक्षक देवरिया विक्रांत वीर को पुलिस अधीक्षक संबंध्द मुख्यालय उत्तर पुलिस महानिदेशक के पद पर भेजा गया है।

हरदोई एसपी भेजे गए अलीगढ़

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ संजीव सुमन को पुलिस अधीक्षक देवरिया, पुलिस अधीक्षक हरदोई नीरज कुमार जादौन को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़, पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अशोक कुमार मीना को पुलिस अधीक्षक हरदोई, पुलिस अधीक्षक रेलवे आगरा अभिषेक वर्मा को पुलिस अधीक्षक सोनभद्र, पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ अनिल कुमार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़, पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर केशव कुमार को पुलिस अधीक्षक कुशीनगर बनाया गया है। ‌

ये भी पढ़ें

साक्षी महाराज का राहुल गांधी को इन अस्पतालों में उपचार करने की सलाह, बोले- सिफारिश कर देंगे
उन्नाव
image

अनिल कुमार झा पुलिस अधीक्षक रेलवे आगरा

उत्तर प्रदेश में पुलिस अधीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया गया है। पुलिस अधीक्षक औरैया अभिजीत आर शंकर को पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर, पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज अभिषेक भारती को पुलिस अधीक्षक औरैया, सेनानायक 4 वाहिनी पीएसी प्रयागराज मनीष कुमार शांडिल्य को पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज, अपर पुलिस अधीक्षक बलिया अनिल कुमार झा को पुलिस अधीक्षक रेलवे आगरा, उपसेनानायक 27वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर सर्वेश कुमार मिश्रा को सेनानायक 4 वाहिनी पीएसी प्रयागराज के पद पर भेजा गया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

18 Sept 2025 01:56 pm

Published on:

18 Sept 2025 01:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / पुलिस अधीक्षक के कार्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव: 16 आईपीएस अधिकारियों का तबादला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.