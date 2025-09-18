पुलिस अधीक्षक के कार्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव: 16 आईपीएस अधिकारियों का तबादला

16 Superintendents of Police transferred उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। जिनमें उन्नाव के दीपक भूकर को प्रतापगढ़ भेजा गया है। जबकि पुलिस अधीक्षक सुरक्षा लखनऊ जयप्रकाश सिंह को उन्नाव का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीणा, पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्रा और पुलिस अधीक्षक देवरिया विक्रांत वीर को पुलिस अधीक्षक संबंध्द मुख्यालय उत्तर पुलिस महानिदेशक के पद पर भेजा गया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ संजीव सुमन को पुलिस अधीक्षक देवरिया, पुलिस अधीक्षक हरदोई नीरज कुमार जादौन को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़, पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अशोक कुमार मीना को पुलिस अधीक्षक हरदोई, पुलिस अधीक्षक रेलवे आगरा अभिषेक वर्मा को पुलिस अधीक्षक सोनभद्र, पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ अनिल कुमार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़, पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर केशव कुमार को पुलिस अधीक्षक कुशीनगर बनाया गया है।
उत्तर प्रदेश में पुलिस अधीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया गया है। पुलिस अधीक्षक औरैया अभिजीत आर शंकर को पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर, पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज अभिषेक भारती को पुलिस अधीक्षक औरैया, सेनानायक 4 वाहिनी पीएसी प्रयागराज मनीष कुमार शांडिल्य को पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज, अपर पुलिस अधीक्षक बलिया अनिल कुमार झा को पुलिस अधीक्षक रेलवे आगरा, उपसेनानायक 27वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर सर्वेश कुमार मिश्रा को सेनानायक 4 वाहिनी पीएसी प्रयागराज के पद पर भेजा गया है।