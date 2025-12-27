उन्नाव रेप केस: पीड़िता ने जांच अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए, कहा- जज से मिलकर केस हरा दिया

उन्नाव। उन्नाव रेप कांड की पीड़िता ने मामले के जांच अधिकारी (IO) पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने जज से मिलीभगत कर दूसरे पक्ष (आरोपी) की जीत सुनिश्चित की ताकि रेप पीड़िता हार जाए, उसका हौसला टूट जाए और वह आगे मुकदमा लड़ने की हिम्मत न कर सके। ये आरोप ऐसे समय में आए हैं जब दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषी ठहराए गए निष्कासित भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी और उनकी उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी।