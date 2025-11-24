गोरखपुर में चली गोली, एक घायल…आक्रोशित भीड़ ने कार में की तोड़फोड़

​घटना के बाद, मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। बताया जाता है कि गोली चलने के बाद कार सवार युवक भागने लगे, लेकिन आक्रोशित भीड़ ने उनकी गाड़ी को पकड़ लिया। मैकेनिक को गोली लगने की घटना से क्षुब्ध होकर, भीड़ ने तुरंत ही हिंसक रूप ले लिया। लोगों ने हमलावरों के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए उनकी कार को बुरी तरह से तोड़ दिया। इसके बाद, गुस्साई भीड़ ने उस गाड़ी को घसीटकर पास की नहर में फेंक दिया। इतना ही नहीं, भीड़ ने वाहनों का आवागमन रोक कर चौराहे पर प्रदर्शन और नारेबाजी भी शुरू कर दी, जिससे सड़क पर जाम लग गया।