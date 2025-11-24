Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

गोरखपुर में चली गोली, एक घायल…आक्रोशित भीड़ ने कार में की तोड़फोड़

गोरखपुर जिले के हरपुर बुदहट थाना क्षेत्र के कटसहरा बाजार में रविवार की देर शाम एक मैकेनिक को गोली लगने से सनसनी फैल गई। घायल मैकेनिक को अस्पताल ले जाया गया। हादसा उस समय हुआ जब कुछ युवक चाय की दुकान पर कार से उतरे उसी समय लोडेड रायफल से गोली चल गई।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Nov 24, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका, गोरखपुर में चली गोली, एक घायल

गोरखपुर जिले के हरपुर-बुदहट थाना क्षेत्र के ​कटसहरा चौराहे पर इलेक्ट्रॉनिक सामानों की रिपेयरिंग का काम करने वाले बजरंगी मद्देशिया मूल रूप से हरपुर बुदहट के गोरहडीह निवासी हैं। रविवार शाम वह रोज की तरह अपनी दुकान पर काम कर रहे थे। तभी एक कार उनकी दुकान के पास आकर रुकी, जिसमें से कुछ युवक उतरे।

लोडेड थी रायफल , कंधे से उतारते ही हुआ फायर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उनमें से एक व्यक्ति अपने कंधे से राइफल उतार रहा था, जो कि लोड थी। उसी दौरान गलती से गोली चल गई और मैकेनिक बजरंगी मद्देशिया की हथेली में जा लगी। गोली लगते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई और मैकेनिक लहूलुहान हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल बजरंगी मद्देशिया को अस्पताल पहुंचाया, जहाँ से डॉक्टरों ने उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

आक्रोशित भीड़ का हंगामा, कार में तोड़फोड़

​घटना के बाद, मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। बताया जाता है कि गोली चलने के बाद कार सवार युवक भागने लगे, लेकिन आक्रोशित भीड़ ने उनकी गाड़ी को पकड़ लिया। मैकेनिक को गोली लगने की घटना से क्षुब्ध होकर, भीड़ ने तुरंत ही हिंसक रूप ले लिया। लोगों ने हमलावरों के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए उनकी कार को बुरी तरह से तोड़ दिया। इसके बाद, गुस्साई भीड़ ने उस गाड़ी को घसीटकर पास की नहर में फेंक दिया। इतना ही नहीं, भीड़ ने वाहनों का आवागमन रोक कर चौराहे पर प्रदर्शन और नारेबाजी भी शुरू कर दी, जिससे सड़क पर जाम लग गया।

पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ा, भारी फ़ोर्स तैनात

​घटना की सूचना मिलते ही हरपुर बुदहट पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए कार सवार चार लोगों में से दो को गिरफ्तार कर लिया। हालाँकि, दो अन्य लोग मौके से भागने में सफल रहे, जिनकी तलाश जारी है। बिगड़ते हालात को देखते हुए, हरपुर बुदहट पुलिस के साथ-साथ सहजनवा और गीडा थाने की फोर्स को भी बुलाया गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बाद भीड़ तीतर-बितर हुई और वाहनों का आवागमन फिर से शुरू हो सका।

सीसीटीवी और स्थानीय लोगों से हो रही पूछताछ

कुछ देर बाद SP नार्थ ज्ञानेंद्र ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरों और स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर घटना का पूरा पता लगाया जा रहा है। एसपी नार्थ ने यह भी कहा कि गोली लगने से घायल मैकेनिक बजरंगी मद्देशिया का भी बयान लिया जाएगा, जिससे घटना की सही वजह और दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह एक दुर्घटना थी क्योंकि राइफल लोड थी और उतारते समय गोली चल गई। लेकिन पब्लिक के गुस्से और भागने की कोशिश के कारण स्थिति इतनी बिगड़ गई।

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में चली गोली, एक घायल…आक्रोशित भीड़ ने कार में की तोड़फोड़

