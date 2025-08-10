डॉक्टर को दिखाने जा रहे दंपति को डंपर ने मारा ठोकर, घटनास्थल पर ही पत्नी की हुई मौत

कैंट पुलिस ने तत्काल डंपर नंबर यूपी-53-एफटी-9612 को कब्जे में लेकर उसके चालक को हिरासत में ले लिया। चालक की पहचान तिवारीपुर थाना क्षेत्र के हिमांशु यादव के रूप में हुई। वह नगर निगम की कूड़ा गिराने वाली गाड़ी चलाता है।

शव को पोस्टमार्टम के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजवा दिया।हरिशंकर प्रजापति पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं। हादसे के बाद यूनिवर्सिटी चौराहे पर जाम लग गया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने रास्ता खुलवाया, बता दें कि जिले में चल रही अनेक परियोजनाओं, कूड़ा गाड़ियां खुलेआम सड़कों पर मौत बन के घूम रही हैं।