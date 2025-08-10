SP संतकबीर नगर की बड़ी कारवाई, 18 दरोगाओं का गैर जिलों में तबादला

SP के अनुसार, बस्ती स्थानांतरित किए दरोगाओं में चंद्र प्रकाश सिंह, प्रमोद कुमार नायक और दिनेश यादव शामिल हैं। इसके अलावा राम प्रवेश यादव, जितेन्द्र कुमार यादव और अमर नाथ यादव को भी बस्ती भेजा गया है।कामेश्वर कुमार मिश्र, जितेंद्र कुमार मिश्र और गामा यादव भी बस्ती स्थानांतरित हुए हैं। प्रवीण कुमार त्रिपाठी, राज कुमार पटेल, सतेंद्र यादव और सुभाष चंद्र वर्मा को भी बस्ती भेजा गया है।