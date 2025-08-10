SP संतकबीर नगर की बड़ी कारवाई, 18 दरोगाओं का गैर जिलों में तबादला

संतकबीर नगर में IG बस्ती के निर्देश पर SP संदीप कुमार मीना ने 18 दरोगाओं का गैर जिला तबादला किया है। इनमें से 14 दरोगाओं को बस्ती और 4 को सिद्धार्थनगर भेजा गया है।
SP के अनुसार, बस्ती स्थानांतरित किए दरोगाओं में चंद्र प्रकाश सिंह, प्रमोद कुमार नायक और दिनेश यादव शामिल हैं। इसके अलावा राम प्रवेश यादव, जितेन्द्र कुमार यादव और अमर नाथ यादव को भी बस्ती भेजा गया है।कामेश्वर कुमार मिश्र, जितेंद्र कुमार मिश्र और गामा यादव भी बस्ती स्थानांतरित हुए हैं। प्रवीण कुमार त्रिपाठी, राज कुमार पटेल, सतेंद्र यादव और सुभाष चंद्र वर्मा को भी बस्ती भेजा गया है।
सिद्धार्थनगर स्थानांतरित किए गए दरोगाओं में राजेश कुमार तिवारी, विजय कुमार सिंह, रवींद्र यादव और श्यामदेव प्रसाद शामिल हैं। इन अधिकारियों में से अधिकांश कई वर्षों से संतकबीरनगर जिले में ही तैनात थे। एसपी संदीप कुमार मीना ने बताया कि यह तबादला प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किया गया है।