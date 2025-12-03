Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

एंजॉय करने शॉपिंग मॉल में गई फैमिली के साथ दर्दनाक हादसा…जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है मासूम बच्चा

गोरखपुर में बड़ा हादसा हो गया है, यहां एक मॉल में परिवार के साथ घूमने गया बच्चा अचानक असंतुलित होकर तीसरी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर गिर गया, इसके बाद पूरे मॉल में हड़कंप मच गया।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Dec 03, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, तीसरी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर गिरा मासूम

गोरखपुर में एक शॉपिंग मॉल में उस समय हड़कंप मच गया जब परिवार के साथ गया बच्चा तीसरी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर गिर गया। इस हादसे के बाद पूरे मॉल में हड़कंप मच गया और लोग नीचे दौड़ते हुए पहुंचे, बच्चे को उठाकर पास के अस्पताल में ले गए जहां गंभीर स्थिति देखते हुए परिजन सिटी हॉस्पिटल में रेफर कराकर लेते गए। यह हादसा कैंट थानाक्षेत्र के मोहद्दीपुर स्थिति ओरियन मॉल में मंगलवार देर रात आठ बच्चे के बीच हुआ।

आठ साल का मासूम तीसरी फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर गिरा

जानकारींके मुताबिक खोराबार थानाक्षेत्र के दिव्यनगर निवासी अनिकेत पांडेय ने बताया कि मंगलवार की रात उनकी पत्नी साक्षी अपने बेटे आद्वीक, तीन वर्षीय बेटी अदिति, अपनी बहनें स्मिता मिश्रा व जया मिश्रा के साथ ओरियन मॉल घूमने आई थीं। करीब 9 बजे सभी लोग तीसरी मंजिल पर स्थित ओपन फूड कोर्ट में बैठे हुए थे। इसी दौरान आद्वीक अचानक टेबल पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि कुछ ही पल में वह संतुलन खो बैठा और रेलिंग के पास से अनियंत्रित होकर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जा गिरा।

परिजन बदहवास होकर दौड़े, गंभीर हालत में चल रहा है मासूम का इलाज

ग्राउंड फ्लोर पर बच्चे के गिरने की आवाज और चीख-पुकार से पूरे मॉल में हड़कंप मच गया। कई लोग मदद के लिए दौड़े और सुरक्षा कर्मी फौरन मौके पर पहुंचे। परिजन उसे तुरंत टीमोनियर हॉस्पिटल फिर शकुंतला अस्पताल लेकर गए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए उसे सिटी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पहुंचे पिता पूरी तरह बदहवास होकर बच्चे को लेकर रोने लगे। परिजनों के मुताबिक बच्चे को गहरी चोटें आई हैं और डॉक्टर लगातार निगरानी में इलाज कर रहे हैं। कैंट थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम मॉल पहुंची है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और मामले की जांच की जा रही है। सुरक्षा मानकों के विषय में पूछताछ की जा रही है।

Published on:

03 Dec 2025 12:59 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / एंजॉय करने शॉपिंग मॉल में गई फैमिली के साथ दर्दनाक हादसा…जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है मासूम बच्चा

