एंजॉय करने शॉपिंग मॉल में गई फैमिली के साथ दर्दनाक हादसा…जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है मासूम बच्चा

ग्राउंड फ्लोर पर बच्चे के गिरने की आवाज और चीख-पुकार से पूरे मॉल में हड़कंप मच गया। कई लोग मदद के लिए दौड़े और सुरक्षा कर्मी फौरन मौके पर पहुंचे। परिजन उसे तुरंत टीमोनियर हॉस्पिटल फिर शकुंतला अस्पताल लेकर गए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए उसे सिटी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पहुंचे पिता पूरी तरह बदहवास होकर बच्चे को लेकर रोने लगे। परिजनों के मुताबिक बच्चे को गहरी चोटें आई हैं और डॉक्टर लगातार निगरानी में इलाज कर रहे हैं। कैंट थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम मॉल पहुंची है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और मामले की जांच की जा रही है। सुरक्षा मानकों के विषय में पूछताछ की जा रही है।