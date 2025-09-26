गोरखपुर में स्विफ्ट और स्कॉर्पियो में भीषण भिड़ंत, एक युवक की मौत…दो अन्य गंभीर, अनियंत्रित कार डिवाइडर तोड़ स्कॉर्पियो में घुसी

गोरखपुर में शाम होते ही रामगढ़ ताल थानाक्षेत्र के नौका बिहार के पास हुई भीषण दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई है और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के मुताबिक लगभग पांच बजे तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार अचानक बेकाबू होकर डिवाइडर तोड़ दूसरी लेन में जा घुसी और सामने से आ रही स्कॉर्पियो से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्विफ्ट का आगे का हिस्सा पूरी तरह पिचक गया और उसमें बैठे दो युवक फंस गए।
टक्कर होते ही नौका विहार क्षेत्र में घूमने गए लोगों में अफरा-तफरी मच गई, देखते ही देखते भारी भीड़ इकठ्ठा हो गई । सूचना मिलते ही रामगढ़ताल पुलिस भी पहुंची और किसी तरह कार से दोनों युवकों को बाहर निकालकर एंबुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया। हादसे में समीर शुक्ला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसका दोस्त अनुपम ओझा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
दूसरी तरफ स्कॉर्पियो में बैठा एक युवक भी घायल हुआ है, उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि मृतक समीर शुक्ला रामगढ़ताल क्षेत्र के रूस्तमपुर का रहने वाला था। हादसे में घायल अनुपम ओझा सिद्धार्थनगर कॉलोनी (तारामंडल) का रहने वाला है। उसका दाहिना हाथ फ्रैक्चर है और पैर में गहरी चोट लगी है। डॉक्टरों के मुताबिक, समीर की मौत सिर में गंभीर चोट लगने से हुई।
इस दुर्घटना से शाम को नौकायन पर घूमने जाने वाले लोगों में एक्सीडेंट की ही केवल चर्चा थी। बता दें कि पूरा नौकायन क्षेत्र गोरखपुर शहर का महत्व्पूर्ण स्पॉट है, जहां देर रात तक लोग परिवार के साथ एन्जॉय करने जाते हैं। पर यहां आने वाले युवक चाहे वो फोर व्हीलर हो या दो व्हीलर साधारण स्पीड में चलना ही नहीं जानते और यह घटना हुई है।