गोरखपुर

गोरखपुर में स्विफ्ट और स्कॉर्पियो में भीषण भिड़ंत, एक युवक की मौत…दो अन्य गंभीर, अनियंत्रित कार डिवाइडर तोड़ स्कॉर्पियो में घुसी

गोरखपुर शहर क्षेत्र में रामगढ़ थाना क्षेत्र के नौकायन पर शुक्रवार की शाम भीषण दुर्घटना हो गई। बता दे कि एक अनियंत्रित स्विफ्ट कार डिवाइडर तोड़कर दूसरी लेन में जा रही स्कॉर्पियो से भीषण भिड़ंत हो गई।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 26, 2025

Up news, accident news
फोटो डोर्स: पत्रिका, रामगढ़ताल क्षेत्र में भीषण दुर्घटना

गोरखपुर में शाम होते ही रामगढ़ ताल थानाक्षेत्र के नौका बिहार के पास हुई भीषण दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई है और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के मुताबिक लगभग पांच बजे तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार अचानक बेकाबू होकर डिवाइडर तोड़ दूसरी लेन में जा घुसी और सामने से आ रही स्कॉर्पियो से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्विफ्ट का आगे का हिस्सा पूरी तरह पिचक गया और उसमें बैठे दो युवक फंस गए।

स्विफ्ट डिजायर सवार युवक की मौत, दोस्त गंभीर रूप से घायल

टक्कर होते ही नौका विहार क्षेत्र में घूमने गए लोगों में अफरा-तफरी मच गई, देखते ही देखते भारी भीड़ इकठ्ठा हो गई । सूचना मिलते ही रामगढ़ताल पुलिस भी पहुंची और किसी तरह कार से दोनों युवकों को बाहर निकालकर एंबुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया। हादसे में समीर शुक्ला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसका दोस्त अनुपम ओझा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

स्विफ्ट सवार दोनों युवक रामगढ़ ताल थानाक्षेत्र के निवासी

दूसरी तरफ स्कॉर्पियो में बैठा एक युवक भी घायल हुआ है, उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि मृतक समीर शुक्ला रामगढ़ताल क्षेत्र के रूस्तमपुर का रहने वाला था। हादसे में घायल अनुपम ओझा सिद्धार्थनगर कॉलोनी (तारामंडल) का रहने वाला है। उसका दाहिना हाथ फ्रैक्चर है और पैर में गहरी चोट लगी है। डॉक्टरों के मुताबिक, समीर की मौत सिर में गंभीर चोट लगने से हुई।

शहर का मुख्य टूरिस्ट स्पॉट…तेज रफ्तार गाड़ियों से हर दिन सहमे रहते लोग

इस दुर्घटना से शाम को नौकायन पर घूमने जाने वाले लोगों में एक्सीडेंट की ही केवल चर्चा थी। बता दें कि पूरा नौकायन क्षेत्र गोरखपुर शहर का महत्व्पूर्ण स्पॉट है, जहां देर रात तक लोग परिवार के साथ एन्जॉय करने जाते हैं। पर यहां आने वाले युवक चाहे वो फोर व्हीलर हो या दो व्हीलर साधारण स्पीड में चलना ही नहीं जानते और यह घटना हुई है।

Published on:

26 Sept 2025 08:04 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में स्विफ्ट और स्कॉर्पियो में भीषण भिड़ंत, एक युवक की मौत…दो अन्य गंभीर, अनियंत्रित कार डिवाइडर तोड़ स्कॉर्पियो में घुसी

