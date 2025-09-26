गोरखपुर में स्विफ्ट और स्कॉर्पियो में भीषण भिड़ंत, एक युवक की मौत…दो अन्य गंभीर, अनियंत्रित कार डिवाइडर तोड़ स्कॉर्पियो में घुसी

गोरखपुर में शाम होते ही रामगढ़ ताल थानाक्षेत्र के नौका बिहार के पास हुई भीषण दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई है और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के मुताबिक लगभग पांच बजे तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार अचानक बेकाबू होकर डिवाइडर तोड़ दूसरी लेन में जा घुसी और सामने से आ रही स्कॉर्पियो से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्विफ्ट का आगे का हिस्सा पूरी तरह पिचक गया और उसमें बैठे दो युवक फंस गए।