गोरखपुर में गर्ल्स कबड्डी मैच में जमकर मारपीट, विनर टीम की दो लड़कियों के हाथ टूटे…कई अन्य हुईं चोटिल

थोड़ी देर तक जमकर मारपीट हुई। जिसमें KIPM की चार छात्राओं काे चोट आई है। कालेज स्टाफ चोटिल लड़कियों को साथ लेकर जिला अस्पताल पहुंचा और गीडा थाने को सूचित किया। तीनों घायल लड़कियां KIPM से BBA और BCA की पढ़ाई कर रही हैं। घायल छात्राओं के नाम जान्हवी उपाध्याय, सृष्टि दूबे, अंकिता शर्मा और आफरीन हैं। इस संबंध में BIT कॉलेज के दीपक अग्रवाल ने कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ के जोनल स्पोर्ट्स 2025 का समापन समारोह कार्यक्रम था, विवाद के बारे में कोई जानकारी नहीं है।