सपा नेता की रिंग सेरेमनी की फोटो देख भड़की महिला, बोली- मुझे 3 साल तक धोखे में रखा…खुद कर रहा शादी; हंगामा

जानकारी के मुताबिक महिला अपने पति से अलग रहती है। वह खुद को किसी कंपनी का एमडी बताती है। महिला के अनुसार सपा नेता और उसका करीब तीन साल का रिलेशनशिप था। फिलहाल, सपा नेता की अब जिस महिला के साथ सगाई हुई है। वह बुलंदशहर की रहने वाली है। वह विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं। सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि इस संबंध में पुलिस को कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है और थाने में भी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है।