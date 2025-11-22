दो मंजिला मकान में लगी आग, सामान जल कर राख…गोरखपुर में पांच दिनों में आग लगने की छठवीं घटना

जानकारी के मुताबिक काेतवाली क्षेत्र के जटाशंकर के पास एक घर में काफी दिनों से ताला लगा हुआ है। यहां कोई रहता नहीं है। इस वजह से बिजली का कनेक्शन भी नहीं लिया गया है। भोर में अचानक बंद घर से धुआं निकलता देख भीड़ जुट गई। इसके बाद कोतवाली थाने की पुलिस और फायर स्टेशन को सूचना दी गई सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम 15 मिनट में ही घटनास्थल पर पहुंच गई। इसके बाद आग बुझाने का कार्य शुरू किया गया। बंद पड़े दो मंजिला मकान के प्रथम तल पर एक कमरे में आग लगी थी। फायर यूनिट ने आधे घंटे के अन्दर काबू पा लिया।मकान के अन्य हिस्से को सुरक्षित बचा लिया गया। इसमे कोई जनहानि नहीं हुई है। जानकारी पर मालूम हुआ कि यह पुश्तैनी मकान है जो चार भाइयों के नाम पर है। इन सभी ने अलग अलग मकान बनवा लिया। फायर स्टेशन गोलघर के इंचार्ज शांतनू कुमार यादव ने बताया कि आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है। इसकी जांच की जा रही है।