गोरखपुर

दो मंजिला मकान में लगी आग, सामान जल कर राख…गोरखपुर में पांच दिनों में आग लगने की छठवीं घटना

शुक्रवार को गीडा क्षेत्र में एक ऑयल फैक्ट्री में आग लगने कि भीषण घटना से शहर में हाहाकार मचा रहा, शनिवार फिर सुबह कोतवाली क्षेत्र में दो मंजिला आग लगने की घटना में सारा समान जल कर रख हो गया।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Nov 22, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, दो मंजिला मकान में लगी आग

गोरखपुर में शनिवार सुबह 6 बजे कोतवाली क्षेत्र में दो मंजिला मकान में आग लगने की घटना से हड़कंप मच गया। जब तक मुहल्ले वाले और फायर ब्रिगेड टीम पहुंचती तब तक सारा सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम लगभग 30 मिनट में आग पर काबू पा लिया। बंद घर में बिजली कनेक्शन भी नहीं था। आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है। कोतवाली थाने की पुलिस जांच कर रही है।

सूचना के पंद्रह मिनट में पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू

जानकारी के मुताबिक काेतवाली क्षेत्र के जटाशंकर के पास एक घर में काफी दिनों से ताला लगा हुआ है। यहां कोई रहता नहीं है। इस वजह से बिजली का कनेक्शन भी नहीं लिया गया है। भोर में अचानक बंद घर से धुआं निकलता देख भीड़ जुट गई। इसके बाद कोतवाली थाने की पुलिस और फायर स्टेशन को सूचना दी गई सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम 15 मिनट में ही घटनास्थल पर पहुंच गई। इसके बाद आग बुझाने का कार्य शुरू किया गया। बंद पड़े दो मंजिला मकान के प्रथम तल पर एक कमरे में आग लगी थी। फायर यूनिट ने आधे घंटे के अन्दर काबू पा लिया।मकान के अन्य हिस्से को सुरक्षित बचा लिया गया। इसमे कोई जनहानि नहीं हुई है। जानकारी पर मालूम हुआ कि यह पुश्तैनी मकान है जो चार भाइयों के नाम पर है। इन सभी ने अलग अलग मकान बनवा लिया। फायर स्टेशन गोलघर के इंचार्ज शांतनू कुमार यादव ने बताया कि आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है। इसकी जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Published on:

22 Nov 2025 02:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / दो मंजिला मकान में लगी आग, सामान जल कर राख…गोरखपुर में पांच दिनों में आग लगने की छठवीं घटना

