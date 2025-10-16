Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

“युवा शक्ति और नवभारत का स्वप्न – कलाम जी की दृष्टि से” विषय पर एक भव्य संगोष्ठी का आयोजन

भारत रत्न अब्दुल कलाम पर आज उनकी जयंती के अवसर पर एबीवीपी ने एक भव्य संगोष्ठी का आयोजन किया। इसमें बताया गया कि कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश को आगे बढ़ाया जा सकता है

2 min read

गोरखपुर

image

anoop shukla

Oct 16, 2025

Up news, abvp news

फोटो सोर्स: पत्रिका, अब्दुल कलाम की जयंती पर संगोष्ठी का आयोजन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आयाम ‘सविष्कार’ के तत्वाधान में भारत रत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर “युवा शक्ति और नवभारत का स्वप्न – कलाम जी की दृष्टि से” विषय पर एक भव्य संगोष्ठी का आयोजन गुरुवार को आईटीएम, गीडा के परिसर में किया गया , जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री श्री अंकित शुक्ला तथा आई.टी.एम के प्रबंधक एन.के सिंह उपस्थित रहें।

अंकित शुक्ल, राष्ट्रीय मंत्री (अभाविप)

अपने उद्बोधन में अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री अंकित शुक्ला ने कहा कि भारत को विश्वगुरु बनाने का स्वप्न तभी साकार होगा जब हम वेदों की ज्ञानधारा, स्वामी विवेकानंद की चेतना और डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। हमारे वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि ज्ञान, अनुशासन और मानवीय मूल्यों के जीवंत स्रोत हैं।

आत्मविश्वास, राष्ट्रप्रेम और जागरूकता की जगाए थे अलख

विवेकानंद जी ने युवाओं को आत्मविश्वास, राष्ट्रप्रेम और जागरूकता की जो चिंगारी दी थी, वही आज आधुनिक भारत के पुनर्निर्माण की नींव है। और कलाम साहब ने हमें दिखाया कि आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत को विश्व के नेतृत्व में कैसे लाया जा सकता है। श्री शुक्ला ने युवाओं से आह्वान किया कि वे तकनीकी ज्ञान को भारतीय मूल्यों के साथ जोड़कर नवभारत निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि जब परंपरा और प्रौद्योगिकी एक साथ चलती हैं तो राष्ट्र न केवल विकसित होता है बल्कि विश्व को दिशा देने वाला बनता है।

राष्ट्र की रीढ़ होता है युवा, देश के विकास का जताया विश्वास

आई.टी.एम के प्रबंधक एन.के. सिंह ने कहा कि डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने जिस भारत की परिकल्पना की थी — वह केवल आर्थिक रूप से सशक्त राष्ट्र नहीं था, बल्कि एक ऐसा भारत था जहाँ हर युवा में देशभक्ति की भावना और राष्ट्रनिर्माण का संकल्प हो। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र की रीढ़ कहा और उन पर एक विकसित भारत के निर्माण का विश्वास जताया।अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उसी सपने को साकार करने के लिए युवाओं में राष्ट्रभक्ति, चरित्र और नेतृत्व की चेतना का संचार कर रहा है।

संस्कारित और राष्ट्रहित के प्रति समर्पित बने युवा

आज का युवा केवल तकनीकी रूप से कुशल नहीं, बल्कि संस्कारित और राष्ट्रहित के प्रति समर्पित बने यही कलाम जी का सपना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता विनय सिंह ने किया। इस अवसर पर अभाविप गोरखपुर विभाग संयोजक शुभम गोविंद राव, सविष्कार संयोजक भास्कर सिंह तथा संस्थान के प्राध्यापकों और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहें।

ये भी पढ़ें

बच्ची से गैंगरेप के दोषियों को फांसी, सजा सुनते ही फूट-फूटकर रोने लगे रेपिस्ट
आगरा
agra 6 year old girl gangrape murder pocso court death sentence amit nikhil

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 07:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / “युवा शक्ति और नवभारत का स्वप्न – कलाम जी की दृष्टि से” विषय पर एक भव्य संगोष्ठी का आयोजन

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गोरखपुर में घर के बाहर सो रहे अधेड़ की खून से लथपथ लाश मिली, डॉक्टर ने बताया…कंधे के पास लगी है गोली

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में मातृशक्ति का सम्मान, उज्ज्वला योजना से दीपावली पर दो गैस सिलेंडर की सौगात

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

मिशन शक्ति 5.0 अभियान: “महिला सम्मान समारोह” का हुआ भव्य आयोजन, उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को किया गया सम्मानित

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

त्यौहार पर होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे कर रहा है बेहतर प्रबंधन, सीसीटीवी से लेकर प्रतीक्षालय सब हुए दुरुस्त

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

फ़िल्मफ़ेयर सम्मान के बाद सांसद रवि किशन का गोरखपुर में हुआ ऐतिहासिक स्वागत,बोले…अब जिंदगी बम-बम बा

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.