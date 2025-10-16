“युवा शक्ति और नवभारत का स्वप्न – कलाम जी की दृष्टि से” विषय पर एक भव्य संगोष्ठी का आयोजन

विवेकानंद जी ने युवाओं को आत्मविश्वास, राष्ट्रप्रेम और जागरूकता की जो चिंगारी दी थी, वही आज आधुनिक भारत के पुनर्निर्माण की नींव है। और कलाम साहब ने हमें दिखाया कि आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत को विश्व के नेतृत्व में कैसे लाया जा सकता है। श्री शुक्ला ने युवाओं से आह्वान किया कि वे तकनीकी ज्ञान को भारतीय मूल्यों के साथ जोड़कर नवभारत निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि जब परंपरा और प्रौद्योगिकी एक साथ चलती हैं तो राष्ट्र न केवल विकसित होता है बल्कि विश्व को दिशा देने वाला बनता है।