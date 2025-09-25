Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

प्रदर्शन के दौरान ITM कॉलेज के छात्रों पर गिरा शीशे का भारी टुकड़ा…चार छात्र घायल, लाखों की फीस वसूलने के बाद भी नॉन AC में चल रहे हैं क्लास

गोरखपुर में आज एक इंजीनियरिंग कॉलेज में बड़ा हादसा हो गया जिसमें चार छात्र घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर है। ये सभी छात्र कालेज में सुविधाओं के अभाव पर प्रदर्शन कर रहे थे इसी दौरान एक शीशा उन पर आ गिरा।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 25, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: पत्रिका, ITM कॉलेज के छात्र प्रदर्शन करते हुए

गोरखपुर के प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (ITM) कॉलेज में बुधवार को प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कॉलेज की छत से एक भारी शीशे का टुकड़ा गिर गया, हादसे में 4 छात्र घायल हो गए। इनमें दो के सिर में गंभीर चोटें आईं, जबकि एक छात्र को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घायल छात्रों में विजय गुप्ता निवासी उनवल, थाना खजनी की हालत गंभीर है। बाकी छात्रों को प्राथमिक इलाज के बाद घर भेज दिया गया है।

AC क्लास के लिए प्रत्येक छात्र से वसूले डेढ़ लाख, क्लास चल रहे पंखों के नीचे

जानकारी के मुताबिक बुधवार दोपहर करीब 2 बजे BPharma के छात्र-छात्राओं ने कॉलेज परिसर में हंगामा शुरू कर दिया। इनका आरोप था कि उनसे एडमिशन के समय AC क्लासरूम का वादा कर डेढ़ लाख रुपए अतिरिक्त वसूले गए थे, लेकिन अब उन्हें बिना AC वाले सामान्य कमरों में पढ़ाया जा रहा है। छात्रों ने बताया कि शुरुआत में AC क्लास में पढ़ाई हुई, फिर अचानक कमरे बदल दिए गए। जब विरोध किया गया, तो एचओडी और डीन ने परीक्षा में फेल कर देने की धमकी दी।

प्रदर्शन के दौरान छत से गिरा शीशे का भारी टुकड़ा, चार छात्र घायल

बुधवार को प्रदर्शन के दौरान जैसे ही छात्र प्रशासनिक भवन के पास पहुंचे, उसी समय छत से एक भारी शीशे का टुकड़ा गिरकर सीधे छात्रों पर आ गिरा। इस हादसे में चार छात्र घायल हुए हैं जिनमें छात्र विजय गुप्ता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरे मामले पर कॉलेज के डायरेक्टर डॉ. एन.के. सिंह ने छात्रों के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, AC क्लासरूम की मरम्मत चल रही है, इसलिए अस्थायी रूप से नॉन-AC कमरों में पढ़ाई हो रही है। छात्रों को सिर्फ हल्की चोटें आई हैं। मामले की जांच कराई जा रही है। घायल छात्र के चाचा ने गीडा थाने में तहरीर दी है। जिसकी पुलिस जांच कर रही है।

Updated on:

25 Sept 2025 12:32 am

Published on:

25 Sept 2025 12:31 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / प्रदर्शन के दौरान ITM कॉलेज के छात्रों पर गिरा शीशे का भारी टुकड़ा…चार छात्र घायल, लाखों की फीस वसूलने के बाद भी नॉन AC में चल रहे हैं क्लास

