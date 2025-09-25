प्रदर्शन के दौरान ITM कॉलेज के छात्रों पर गिरा शीशे का भारी टुकड़ा…चार छात्र घायल, लाखों की फीस वसूलने के बाद भी नॉन AC में चल रहे हैं क्लास

बुधवार को प्रदर्शन के दौरान जैसे ही छात्र प्रशासनिक भवन के पास पहुंचे, उसी समय छत से एक भारी शीशे का टुकड़ा गिरकर सीधे छात्रों पर आ गिरा। इस हादसे में चार छात्र घायल हुए हैं जिनमें छात्र विजय गुप्ता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरे मामले पर कॉलेज के डायरेक्टर डॉ. एन.के. सिंह ने छात्रों के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, AC क्लासरूम की मरम्मत चल रही है, इसलिए अस्थायी रूप से नॉन-AC कमरों में पढ़ाई हो रही है। छात्रों को सिर्फ हल्की चोटें आई हैं। मामले की जांच कराई जा रही है। घायल छात्र के चाचा ने गीडा थाने में तहरीर दी है। जिसकी पुलिस जांच कर रही है।