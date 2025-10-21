Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर में युवक की मौत पर भारी बवाल, महिला सिपाही का सर फूटा…पुलिस वैन पर पत्थरों से हमला, अंदर बैठे रहे बेबस पुलिसकर्मी

गीडा थाना क्षेत्र के नौसड़ के जवाहर चक निवासी हनुमान चौहान का दुर्गा पूजा में पांडाल लगाने को लेकर विवाद हो गया था। आरोप है कि 4 अक्टूबर को गांव के ही रोशन चौहान ने अज्ञात लोगों के साथ मिलकर हनुमान पर हमला बोल दिया। मारपीट में हनुमान के सिर में गंभीर चोट आई जिसके बाद PGI लखनऊ में इलाज चल रहा था।

2 min read

गोरखपुर

image

anoop shukla

Oct 21, 2025

Up news, gorakhpur news

फोटो सोर्स: पत्रिका, गोरखपुर में पुलिस और पब्लिक मे जम कर संघर्ष

गोरखपुर में गीडा थानाक्षेत्र के नौसढ़ चौराहे पर मंगलवार को युवक की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों और पुलिस में जमकर संघर्ष हुआ। बता दें कि मारपीट की घटना में गीडा थाना क्षेत्र के जवाहरचक गांव में युवक की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत के बाद शव लेकर आ रहे परिजनों ने ग्रामीणों संग नौसड़ चौराहे पर मंगलवार सुबह में जाम लगा दिया।

पथराव और जाम से वाराणसी, लखनऊ हाइवे हुआ जाम

जाम की सूचना पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों के काफी मान मनोव्वल के बाद लगभग चार घंटे बाद जाम को खत्म कराया गया, लेकिन शाम को भीड़ एक बार फिर उग्र हो गई। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए नौसड़ चौकी का घेराव कर लिया। इसी दौरान आई पुलिस वैन पर पथराव शुरू कर दिया, इसमें एक महिला सिपाही का सिर फट गया। गीडा, खजनी, बेलीपार, तिवारीपुर सहित कई थाने की फोर्स मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित की। इस दौरान गोरखपुर-लखनऊ व गोरखपुर-वाराणसी मार्ग पर ट्रैफिक रुक गया, ट्रैफिक जाम की स्थिति और भयावह हो जाती लेकिन आज दीपावली के बाद परेवा होने के नाते सड़क पर ट्रैफिक लोड काफी कम था।

चार अक्टूबर को हुई मारपीट में घायल हुआ था मृतक

जानकारी के मुताबिक बीते 4 अक्तूबर की शाम गीडा थानाक्षेत्र के जवाहरचक गांव निवासी हनुमान पुत्र अदालत पर रोशन चौहान और उसके परिजनों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया था। गंभीर रूप से घायल हनुमान को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां हालत बिगड़ने पर उसे PGI लखनऊ रेफर किया गया। इलाज के दौरान सोमवार शाम उसकी मौत हो गई।

मृतक की मां और पत्नी ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप

मृतक की मां और पत्नी लक्ष्मीना ने आरोप लगाया कि पुलिस ने आरोपियों को बचाने के लिए मुकदमे में हेराफेरी की। कहा कि प्रारंभिक तहरीर में चार से पांच लोगों के नाम थे, लेकिन पुलिस ने केवल एक आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। मृतक के शव को लेकर ग्रामीणों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। कई घंटों तक चले जाम के कारण दोनों मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। मौके पर कई थानों की फोर्स और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। देर शाम समझाने-बुझाने और आश्वासन के बाद जाम समाप्त कराया गया।

पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर पहुंचे परिजन दुबारा हुए उग्र

पूरा मामला शांत होने के बाद शाम चार बजे के करीब पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर पहुंचे परिजन फिर से उग्र हो गई। पुलिस मुख्य मार्ग पर तैनात थी तो वहीं भीड़ एकला बंधे से सीधे पुलिस चौकी नौसड़ पर पहुंच गई और घेराव कर ली, युवकों व महिलाओं ने पुलिस जीप को घेर लिया और उस पर लाठी डंडे के अलावा पत्थर फेंकने लगे। बाद में भारी फोर्स ने भीड़ को तितर बितर किया। SP नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस ने घटना के बाद केस दर्ज कर मुख्य आरोपी को जेल भिजवा दिया गया था। भीड़ ने कुछ और नाम बताए हैं, जिनका नाम मुकदमे में शामिल कर सरकारी मदद का आश्वासन देकर जाम खत्म कराया गया।

ये भी पढ़ें

घर से गेहूं पिसवाने निकले युवक का शव नाले में मिला, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस थाना घेरा
बरेली
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

21 Oct 2025 10:36 pm

Published on:

21 Oct 2025 07:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में युवक की मौत पर भारी बवाल, महिला सिपाही का सर फूटा…पुलिस वैन पर पत्थरों से हमला, अंदर बैठे रहे बेबस पुलिसकर्मी

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सीएम योगी आदित्यनाथ को सऊदी अरब से मिली धमकी…जाने क्या है गोरखपुर से आरोपी का कनेक्शन

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में नींद खराब होने पर दबंगों ने लाइनमैन को पीटा, बाइक भी तोड़ी… बोले, बार बार क्यों काटते हो बिजली

Up news, gorakhpur news
गोरखपुर

गोरखपुर के SSB जवान ड्यूटी के दौरान तवांग में हुए बलिदान, क्षेत्र में शोक की लहर

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में दोस्त ने ही किया नाबालिग से रेप, आरोपी का दोस्त करता रहा पहरेदारी

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह, बोले…मंच से बढ़ती है दूरी, खाट बढ़ाती है नजदीकियां

Up news, gorakhpur, pm modi
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.