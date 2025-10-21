गोरखपुर में युवक की मौत पर भारी बवाल, महिला सिपाही का सर फूटा…पुलिस वैन पर पत्थरों से हमला, अंदर बैठे रहे बेबस पुलिसकर्मी

फोटो सोर्स: पत्रिका, गोरखपुर में पुलिस और पब्लिक मे जम कर संघर्ष
गोरखपुर में गीडा थानाक्षेत्र के नौसढ़ चौराहे पर मंगलवार को युवक की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों और पुलिस में जमकर संघर्ष हुआ। बता दें कि मारपीट की घटना में गीडा थाना क्षेत्र के जवाहरचक गांव में युवक की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत के बाद शव लेकर आ रहे परिजनों ने ग्रामीणों संग नौसड़ चौराहे पर मंगलवार सुबह में जाम लगा दिया।
जाम की सूचना पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों के काफी मान मनोव्वल के बाद लगभग चार घंटे बाद जाम को खत्म कराया गया, लेकिन शाम को भीड़ एक बार फिर उग्र हो गई। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए नौसड़ चौकी का घेराव कर लिया। इसी दौरान आई पुलिस वैन पर पथराव शुरू कर दिया, इसमें एक महिला सिपाही का सिर फट गया। गीडा, खजनी, बेलीपार, तिवारीपुर सहित कई थाने की फोर्स मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित की। इस दौरान गोरखपुर-लखनऊ व गोरखपुर-वाराणसी मार्ग पर ट्रैफिक रुक गया, ट्रैफिक जाम की स्थिति और भयावह हो जाती लेकिन आज दीपावली के बाद परेवा होने के नाते सड़क पर ट्रैफिक लोड काफी कम था।
जानकारी के मुताबिक बीते 4 अक्तूबर की शाम गीडा थानाक्षेत्र के जवाहरचक गांव निवासी हनुमान पुत्र अदालत पर रोशन चौहान और उसके परिजनों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया था। गंभीर रूप से घायल हनुमान को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां हालत बिगड़ने पर उसे PGI लखनऊ रेफर किया गया। इलाज के दौरान सोमवार शाम उसकी मौत हो गई।
मृतक की मां और पत्नी लक्ष्मीना ने आरोप लगाया कि पुलिस ने आरोपियों को बचाने के लिए मुकदमे में हेराफेरी की। कहा कि प्रारंभिक तहरीर में चार से पांच लोगों के नाम थे, लेकिन पुलिस ने केवल एक आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। मृतक के शव को लेकर ग्रामीणों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। कई घंटों तक चले जाम के कारण दोनों मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। मौके पर कई थानों की फोर्स और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। देर शाम समझाने-बुझाने और आश्वासन के बाद जाम समाप्त कराया गया।
पूरा मामला शांत होने के बाद शाम चार बजे के करीब पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर पहुंचे परिजन फिर से उग्र हो गई। पुलिस मुख्य मार्ग पर तैनात थी तो वहीं भीड़ एकला बंधे से सीधे पुलिस चौकी नौसड़ पर पहुंच गई और घेराव कर ली, युवकों व महिलाओं ने पुलिस जीप को घेर लिया और उस पर लाठी डंडे के अलावा पत्थर फेंकने लगे। बाद में भारी फोर्स ने भीड़ को तितर बितर किया। SP नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस ने घटना के बाद केस दर्ज कर मुख्य आरोपी को जेल भिजवा दिया गया था। भीड़ ने कुछ और नाम बताए हैं, जिनका नाम मुकदमे में शामिल कर सरकारी मदद का आश्वासन देकर जाम खत्म कराया गया।
बड़ी खबरेंView All
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग