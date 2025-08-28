महिला मित्र से मिलने आए कानपुर के युवक को बदमाशों ने गोली मारी, मेडिकल कालेज रेफर

दोनों फिर रामगढ़ ताल घूमने निकले और देर रात तक वहीं मौजूद थे, फिर चाय पीने के लिए दुकान खोजते खोजते नौसढ़ चौकी के आगे एक दुकान पर पहुंचे, वहां चाय पी रहे थे। तभी एक कार आई ,उसमे से 2 युवक उतरे। उसमें से एक युवक ने राहुल पर फायर कर दिया, गोली कंधे में लगी है। इसके बाद गौतम का दोस्त उसे स्कूटी पर लादकर फिर रामगढ़ ताल में आकर सुबह करीब 4 बजे डायल 112 पर सूचना दी। इसके बाद गौतम को लेकर उसका दोस्त जिला अस्पताल की इमरजेंसी पहुंचा, डॉक्टरों ने फर्स्ट एड के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। घटना गीडा थानाक्षेत्र में हुई है, पुलिस घायल युवक का बयान लेकर जांच कर रही है।