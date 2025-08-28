Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

महिला मित्र से मिलने आए कानपुर के युवक को बदमाशों ने गोली मारी, मेडिकल कालेज रेफर

गोरखपुर के गीडा थानाक्षेत्र में रात दो बजे के लगभग दोस्त के साथ दुकान पर चाय पी रहे युवक को बदमाशों ने गोली मार दी। युवक को जिला अस्पताल से मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है।

गोरखपुर

anoop shukla

Aug 28, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका, कानपुर से आए युवक को बदमाशों ने मारी गोली

बुधवार देर रात बदमाशों ने गोरखपुर के गीडा थानाक्षेत्र में महिला मित्र से मिलने आए युवक को बदमाशों ने गोली मार दी, घायल अवस्था में उसका दोस्त स्कूटी पर लादकर जिला अस्पताल पहुंचा जहां डॉक्टरों ने मेडिकल कालेज रेफर कर दिया है।

महिला मित्र से मिलने कानपुर से आया था युवक

जानकारी के मुताबिक कानपुर के काकादेव का रहने वाला राहुल गौतम गोरखपुर आया था उसने बताया कि गोरखपुर की एक महिला से उसकी शादी की बात चल रही है और वह अक्सर उससे मिलने आता रहता है। महिला के पति ने उसे तलाक दे रखा है। इस बार भी वह गोरखुपर बस स्टेशन के पास एक होटल में राहुल कमरा लेकर रुका हुआ है। राहुल ने बताया बुधवार को अपने एक दोस्त को मिलने के लिए बुलाया था।

देर रात दोस्त के साथ घूमने निकला, बदमाशों ने मारी गोली

दोनों फिर रामगढ़ ताल घूमने निकले और देर रात तक वहीं मौजूद थे, फिर चाय पीने के लिए दुकान खोजते खोजते नौसढ़ चौकी के आगे एक दुकान पर पहुंचे, वहां चाय पी रहे थे। तभी एक कार आई ,उसमे से 2 युवक उतरे। उसमें से एक युवक ने राहुल पर फायर कर दिया, गोली कंधे में लगी है। इसके बाद गौतम का दोस्त उसे स्कूटी पर लादकर फिर रामगढ़ ताल में आकर सुबह करीब 4 बजे डायल 112 पर सूचना दी। इसके बाद गौतम को लेकर उसका दोस्त जिला अस्पताल की इमरजेंसी पहुंचा, डॉक्टरों ने फर्स्ट एड के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। घटना गीडा थानाक्षेत्र में हुई है, पुलिस घायल युवक का बयान लेकर जांच कर रही है।

Published on:

28 Aug 2025 11:08 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / महिला मित्र से मिलने आए कानपुर के युवक को बदमाशों ने गोली मारी, मेडिकल कालेज रेफर

