गोरखपुर

गोरखपुर के रास्ते बिहार जा रही शराब की बड़ी खेप बरामद, नाकेबंदी देख क्रेटा SUV छोड़ भागे बदमाश… क्रेटा भी चोरी की निकली

गोरखपुर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब चोरी की क्रेटा गाड़ी में भारी मात्रा में शराब की बोतले बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि संभवतः इतना बड़ी मात्रा में शराब तस्करी कर बिहार ले जाई जा रही हो।

less than 1 minute read

गोरखपुर

image

anoop shukla

Oct 11, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, गोरखपुर पुलिस ने बरामद की भारी मात्रा में शराब

गोरखपुर के रामगढ़ताल क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, संदिग्ध कार मिलने की सूचना पर जब पुलिस ने लॉक तोड़कर तलाशी लिया तब हरियाणा की बनी अंग्रेजी शराब की 1020 बोतलें बरामद हुईं। शराब की यह बड़ी खेप बिहार ले जाया जा रहा था लेकिन चेकिंग के दौरान तस्कर कार छोड़कर भाग गए। पुलिस ने जब कार के नंबर की जांच तो पता चला कि वह गाड़ी राजस्थान से चोरी की गई है। जिसका मुकदमा राजस्थान के एक थाने में दर्ज है।

संदिग्ध कार से शराब की 1020 बोतलें बरामद

SO रामगढ़ताल थाना नितिन रघुनाथ ने बताया कि शुक्रवार की देर रात पुलिस टीम क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रही थी। तभी सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध लोग एक कार सड़क किनारे छोड़कर चले गए हैं , काफी देर तक जब कार लावारिस खड़ी रही तब पुलिस टीम ने कार का लॉक तोड़ा।कार के अंदर पीछे की सीट हटाकर उसमे शराब की बोतलें भरी हुई थीं। डिग्गी में भी शराब की बाेतलें रखी गई थीं। जिसपर only to be sold in haryana लिखा था। गाड़ी में एक फोटो भी मिला है जिसके आधार पर पुलिस तस्करों को ट्रेस कर रही है, वहीं आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरे भी देखे जा रहे हैं। रामगढ़ताल थाने में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

Published on:

11 Oct 2025 08:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर के रास्ते बिहार जा रही शराब की बड़ी खेप बरामद, नाकेबंदी देख क्रेटा SUV छोड़ भागे बदमाश… क्रेटा भी चोरी की निकली

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

