गोरखपुर के रास्ते बिहार जा रही शराब की बड़ी खेप बरामद, नाकेबंदी देख क्रेटा SUV छोड़ भागे बदमाश… क्रेटा भी चोरी की निकली

SO रामगढ़ताल थाना नितिन रघुनाथ ने बताया कि शुक्रवार की देर रात पुलिस टीम क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रही थी। तभी सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध लोग एक कार सड़क किनारे छोड़कर चले गए हैं , काफी देर तक जब कार लावारिस खड़ी रही तब पुलिस टीम ने कार का लॉक तोड़ा।कार के अंदर पीछे की सीट हटाकर उसमे शराब की बोतलें भरी हुई थीं। डिग्गी में भी शराब की बाेतलें रखी गई थीं। जिसपर only to be sold in haryana लिखा था। गाड़ी में एक फोटो भी मिला है जिसके आधार पर पुलिस तस्करों को ट्रेस कर रही है, वहीं आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरे भी देखे जा रहे हैं। रामगढ़ताल थाने में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।