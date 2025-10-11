Patrika LogoSwitch to English

मथुरा

प्रेमानंद महाराज के ‘एकांतिक दर्शन’ का झांसा देकर युवती से दुराचार, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

यूपी के वृंदावन से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक युवक ने 'एकांतिक दर्शन' का झांसा देकर युवती से दुराचार किया। इसके बाद युवक ने युवती के अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए और वह उसे बार-बार ब्लैकमेल करने लगा।

2 min read

मथुरा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 11, 2025

आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, PC- IANS

मथुरा : यूपी के वृंदावन से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक युवक ने प्रेमानंद महाराज के 'एकांतिक दर्शन' का टोकन दिलाने का झांसा देकर आगरा की एक युवती से दुराचार किया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया कि 21 अगस्त को उसके इंस्टाग्राम पर एक अंजान व्यक्ति की ओर से संदेश मिला। संदेश में दावा किया गया था कि वह वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज के 'एकांतिक दर्शन' का विशेष टोकन दिला सकता है। आरोपी ने पीड़िता को अपना नाम सुंदरम राजपूत बताया था।

व्हाट्सएप पर भेजा था संदेश

इसके बाद 12 सितंबर को सुंदरम ने पीड़िता को व्हाट्सएप पर संदेश भेजा कि उसका टोकन मंजूर हो गया है और दर्शन के लिए सुबह 4:30 बजे प्रेम मंदिर पहुंचने को कहा। इसके बाद युवती अपने भाई के साथ कार से वहां पहुंची। मंदिर परिसर के बाहर आरोपी बाइक पर आया और कहा कि आगे कार नहीं जा सकती। उसने युवती को अपने साथ बाइक पर बिठा लिया और उसे होटल राधा कृष्ण धाम स्थित अपने कथित ऑफिस पर ले गया।

पीड़िता का आरोप है कि कमरे में आरोपी ने उसे कॉफी दी, जिसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था। कॉफी पीने के बाद वह बेहोश हो गई। जब होश आया, तो उसने खुद को आपत्तिजनक स्थिति में पाया। आरोपी ने इस दौरान उसके अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिए थे।

ब्लैकमेल कर बार-बार बुलाया होटल

युवती ने बताया कि वारदात के बाद आरोपी ने उसे ब्लैकमेल करके बार-बार शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। आरोपी ने पीड़िता को आगरा स्थित वैभव पैलेस होटल में भी बुलाकर दुराचार किया। मामले की शिकायत मिलते ही वृंदावन पुलिस हरकत में आई और एक मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया।

एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी सुंदरम राजपूत के खिलाफ संबंधित धाराओं (धारा 64(1) और 351(3)) में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

Published on:

11 Oct 2025 07:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / प्रेमानंद महाराज के ‘एकांतिक दर्शन’ का झांसा देकर युवती से दुराचार, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

