प्रेमानंद महाराज के ‘एकांतिक दर्शन’ का झांसा देकर युवती से दुराचार, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

इसके बाद 12 सितंबर को सुंदरम ने पीड़िता को व्हाट्सएप पर संदेश भेजा कि उसका टोकन मंजूर हो गया है और दर्शन के लिए सुबह 4:30 बजे प्रेम मंदिर पहुंचने को कहा। इसके बाद युवती अपने भाई के साथ कार से वहां पहुंची। मंदिर परिसर के बाहर आरोपी बाइक पर आया और कहा कि आगे कार नहीं जा सकती। उसने युवती को अपने साथ बाइक पर बिठा लिया और उसे होटल राधा कृष्ण धाम स्थित अपने कथित ऑफिस पर ले गया।