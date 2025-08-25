Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

गोरखपुर में बड़ा हादसा होते-होते बचा, बिजली के तीन पोल गिरे…करंट की अफवाह से घरों में दुबके लोग

गोरखपुर शहर के खरैया पोखरा,बशारतपुर में तीन बिजली के पोल अचानक गिर गये ,कई गाडियां डैमेज हो गयी हैं।लोगो द्वारा बताया गया कि बार बार प्रार्थना पत्र देने के बाद भी सुनवाई नही हो रही थी आज यह घटना हो गयी।

गोरखपुर

anoop shukla

Aug 25, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: पत्रिका, बिजली के जर्जर पोल गिरने से कई गाड़ियां डैमेज

सोमवार सुबह शाहपुर थानाक्षेत्र के खरैया पोखरा मुहल्ले में बड़ा हादसा होते-होते बचा। यहां कालोनी में जेसीबी से मिट्‌टी पाटने का काम चल रहा था। दस बजे के लगभग पोल पर लगा तार जेसीबी में फंस गया। जैसे ही जेसीबी आगे बढ़ी, तार खींचने की वजह से तीन बिजली के पोल गिर गए, इसी बीच तार के स्पार्क करने से तेज चिंगारी उठने लगी। पोल गिरने से घर के बाहर कई गाड़ियां भी डैमेज हो गईं। यह पूरी घटना एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

एक के बाद एक तीन बिजली खंभे गिरे, कई वाहन डैमेज

मुहल्ले के लोगों ने फौरन इसकी सूचना बिजली ऑफिस को दी। इसके बाद वहां की बिजली काटी गई। तब जाकर लोग घरों से बाहर आए। मुहल्ले के लोगों का कहना है कि लोगों की आवाजाही बनी हुई थी संयोग रहा कि बिजली के खुले तार के चपेट में नहीं आया। वरना जान चली जाती।पोल गिरने से करीब 10 घरों के लोग प्रभावित हुए। उनके घर के सामने बिजली का तार गिरा था। शाहपुर बिजली विभाग के SDO वीके जायसवाल ने बताया कि सुबह मिट्टी पाटने का काम जेसीबी से चल रहा था। इसी दौरान जेसीबी के बैक होने पर एक तार उसके हेड में फंस गया। तार खिंचने से वहां लगे तीन पोल गिर पड़े। पोल व तारों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। एहतियातन इलाके की बिजली सप्लाई रोक दी है, ताकि कोई हादसा न हो।

Published on:

25 Aug 2025 03:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में बड़ा हादसा होते-होते बचा, बिजली के तीन पोल गिरे…करंट की अफवाह से घरों में दुबके लोग

