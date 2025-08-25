गोरखपुर में बड़ा हादसा होते-होते बचा, बिजली के तीन पोल गिरे…करंट की अफवाह से घरों में दुबके लोग

मुहल्ले के लोगों ने फौरन इसकी सूचना बिजली ऑफिस को दी। इसके बाद वहां की बिजली काटी गई। तब जाकर लोग घरों से बाहर आए। मुहल्ले के लोगों का कहना है कि लोगों की आवाजाही बनी हुई थी संयोग रहा कि बिजली के खुले तार के चपेट में नहीं आया। वरना जान चली जाती।पोल गिरने से करीब 10 घरों के लोग प्रभावित हुए। उनके घर के सामने बिजली का तार गिरा था। शाहपुर बिजली विभाग के SDO वीके जायसवाल ने बताया कि सुबह मिट्टी पाटने का काम जेसीबी से चल रहा था। इसी दौरान जेसीबी के बैक होने पर एक तार उसके हेड में फंस गया। तार खिंचने से वहां लगे तीन पोल गिर पड़े। पोल व तारों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। एहतियातन इलाके की बिजली सप्लाई रोक दी है, ताकि कोई हादसा न हो।